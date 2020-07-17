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火燒人案 控方稱最黑暗時間 官打斷：庭上唔方便咁講

【明報專訊】去年11月11日馬鞍山一名男子遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指旁觀喧嘩，兩人否認在公眾地方內擾亂秩序行為罪受審。控辯雙方昨結案陳辭，控方稱被告有意導致現場群眾情緒高漲，亦形容香港當時政治情况惡劣，「係最黑暗嘅時間」。裁判官隨即打斷陳辭，稱庭上「唔方便咁講」。案件押後至下月17日裁決。

控方批途人袖手 「不是無辜旁觀者」

被告陳海雲（33歲）及鄺耀文（39歲）同報稱文員，為夫婦。控方外聘大律師黎安妮表示，被火燒的事主在港鐵馬鞍山站被打至血流披面，走到案發天橋時不少途人向他粗言指罵，「無一個人幫佢講說話」，故包括兩被告在內所有途人都不是無辜的旁觀者。控方認為被告理應預期會發生火燒人事件，形容爭執過程有如燒烤：「係周圍有人撥火，撥到呢一刻着咗。」

控方亦批評事後一名男子說「燒得好」，明顯欠缺同情心，「究竟呢班係咩人？要由法庭裁斷。」裁判官林希維聞言表示，法庭不宜作道德判斷。

辯方大狀伍頴珊反駁，當時幾乎所有人都在大聲爭吵，兩被告的確有份喧嘩，包括女被告向事主說出「返大灣區」，但行為不足以構成擾亂秩序。對於控方稱兩名被告的說話或會引致火燒人事件，辯方強調兩人對事件始料不及，當時在爭執降溫時才加入口角。

【案件編號：ESCC2586/19】

相關字詞﹕在公眾地方作出擾亂秩序行為 馬鞍山 反修例運動

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