港拒續批紐時記者工作簽證

中國政府今年3月要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》所有記者證今年到期的在華美國記者，10天內交出記者證。屬澳洲籍的儲百亮不在名單內，但他因不獲中國政府續簽記者證，今年5月離開北京。儲百亮在中國生活24年期間，曾報道新疆人權議題，並曾前往武漢採訪新型冠狀病毒疫情。

入境處：不評論個別個案

紐約時報表示，特區政府上星期拒絕續批儲百亮的工作簽證，但沒有交代原因。本港入境處表示，不評論個別個案。總部位於紐約的保護記者委員會發聲明稱，特區政府違反新聞自由的根本承諾，呼籲香港入境當局撤回決定。

就會否有類似紐約時報的搬遷計劃，華爾街日報在報道中引述其他外媒的回應，該報母公司道瓊斯（Dow Jones）發言人表示正評估香港狀况，但仍信守報道區內新聞故事。華盛頓郵報發言人亦稱，正評估港區國安法影響，但不打算縮減在香港的實地運作。美國有線新聞網（CNN）和英國《金融時報》發言人稱目前沒有搬遷計劃。

（港區國安法）