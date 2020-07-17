料申美移民與內地同隊 專家：輪候或以年計

根據特朗普已簽署的《香港自治法案》，國務卿需在法案生效90天內，即今年10月中前向國會提交「制裁名單」。換言之，名單將在11月初舉行的美國總統大選前出籠。名單提交後60天內，美國財政部長也要制定與制裁名單有大量資金往來的外國金融機構名單。

白宮否認特朗普完全否決制裁名單

彭博社昨引述消息報道，特朗普簽署法案前，團隊已制訂制裁名單，當中包括中國國務院副總理韓正、特首林鄭月娥和警務處長鄧炳強，特朗普不想進一步加劇與北京緊張關係，決定暫不推出；不過，白宮國家安全會議（NSC）發言人尤約特否認，稱特朗普並非完全否決制裁任何人。

美領館年發7萬至8萬簽證

美國國務院數據顯示，美駐港澳領事館在2015至19年間，每年發出約7萬至8萬多宗非移民簽證。中原移民顧問董事總經理許大衛表示，特區護照和中國護照持有人申請美國投資移民屬兩條隊，中國護照持有人一般輪候以年計，因申請人較多；特區護照持有人最快數月可獲批。他說若兩條隊伍合一，對特區護照持有人「影響會幾大」，輪候時間將更長。

早前受疫情影響，美駐港澳總領事館暫停簽證服務，至近日恢復有限服務。領事館指因積壓大量申請，等候時間或增加。麗斯美國留學中心總監鄔慧潔說，部分下月開學學生已獲辦理快證，暫未見新措施對學生簽證有影響。鄔又稱，特區護照和中國護照持有人獲批學生簽證年期同為5年，她轉述領事館稱，目前安排維持不變。領事館向本報表示，就可能改變的簽證安排，在特朗普簽署的行政命令以外，未有額外資料，預計日後將有更多細節。

中華出入口商會副會長黃英豪說，美國新措施對本港出口影響極少，又指本港不少工商界老闆持有多於一本護照，洽談生意亦毋須赴美，不認為特區護照看齊中國護照，會對商界造成嚴重影響。

明報記者

（港區國安法）