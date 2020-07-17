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港聞二

中旅社姚柏良出選 否認接姚思榮班

【明報專訊】立法會選舉將於9月舉行，中旅社副董事長、香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良宣布參選旅遊界立法會選舉。對於《港區國安法》落實會否影響旅遊業，姚說「能促進香港穩定、安全的都要支持」。另一旅遊界潛在參選人，金怡假期董事長葉慶寧則透過助理回覆，稱「積極考慮參選中」。

稱撐國安法 否認曾會中聯辦

對於有國家在港區國安法落實後對港實施旅遊警示，姚說業界有不少商會可推廣和游說吸引海外遊客，「時間會證明一切，現在講什麼都無用」，認為待旅客親自重回香港旅遊後，才可以「解決心魔」。

有說姚柏良曾與中聯辦會面，他笑說中聯辦沒票，「我去搵它做什麼，它是選民就要搵它拜一拜」。坊間亦指他是現任旅遊界議員姚思榮「接班人」，姚柏良說「無所謂接不接班，香港（立法會選舉）是公平公正的選舉」。

旅媒創辦人周錦基擬參選：

業界不要「傳位欽點」

另一潛在參選人，旅遊媒體「又飛啦」創辦人周錦基則稱積極考慮參選。對於與現任姚思榮同屬中旅社的姚柏良宣布參選，他質疑業界不想要「傳位欽點」，但他認為需再多見不同旅行社東主，「盤算手上有咩票」再作最終打算。

另外，公民黨成員、中小企食店聯盟召集人林瑞華昨宣布參選飲食界功能組別。他以「開創時勢、突破限制」為競選口號，並說已連任4屆的現任議員張宇人漠視中小食肆權益，沒有反映業界訴求。

相關字詞﹕張宇人 林瑞華 葉慶寧 姚柏良 立法會選舉2020

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