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教聯首派代表 鄧飛出選：盼教界政治降溫

【明報專訊】教聯會昨宣布副主席鄧飛將出選立法會教育界選舉，強調是回歸以來首次派出代表參選。教育界議席一直由民主派取得，早前盛傳本土派區議員蔣旻正亦擬參選，對於民主派或現內鬥是否對選情比較有利，鄧飛昨稱不會刻意作政治計算，相信選民會投真心為教育的人。

鄧飛以「超越黑白 共建彩虹 教育再起飛」為參選口號，強調要為教育界政治降溫，稱教育的主場屬於教師，不容「黑暴」擾亂校園。他亦提到有教育界人士不滿立法會教育界代表「政治掛帥」，無法彰顯教師專業 ；其宣傳短片稱，要為教育界爭取權益，缺席、投棄權票等是「蒙混過關」，但他昨拒絕為葉建源的表現評分，認為應由選民評價。

被批政治掛帥 葉建源：要捍衛教師專業

現任教育界議員葉建源昨未表示會否競逐連任，對於被指政治掛帥，他強調要捍衛教師專業。他反問教聯會於教育界被抹黑時曾否為教師發聲，稱其有強烈政治色彩，而鄧飛早前更倡要提升教師違反操守罰則，認為他採取政治化的處理態度。

蔣旻正：中共代言人 料得票遜於蔡若蓮

本土派蔣旻正則對鄧飛稱要為政治降溫之說感到意外，認為鄧為人較「惹火」，說鄧的辯才雖比上屆參選人蔡若蓮好，但其取態猶如「中共代言人」，認為在教師專業自主低微情况下，票數或更低於蔡，不認為教聯會因民主派多人參選而「漁人得利」，又說本土派票源與葉建源略有不同。

另外，九龍西立法會議員、經民聯梁美芬昨亦宣布競逐連任，並將與其他3人合組名單。梁美芬排在出選名單首位，餘下依次為經民聯深水埗支部召集人梁文廣、地區顧問陳國偉和社區幹事李超宇。梁美芬形容自己具經驗，可「見招拆招」，應對拉布等事件。她說選情並不樂觀，建制派在九龍西選區須以3席為目標，以阻止民主派爭取過半議席（35+），而九龍西新增近7萬名選民，投票意向難測，足以影響選情。她說過去一年香港社會分裂，市民或只因政治議題作出選擇，而不考慮政績等，盼今次選民能作出理性選擇。

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