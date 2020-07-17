反修例事件唱反調 國安法歸隊：支持立法原則

反修例因當局拒「港人港審」

田北辰於去年政府推行修訂逃犯條例時提出要有「港人港審」，亦在立法會內務委員會就法案直上大會投下反對票。田稱，至今認為修例本身不是問題，但政府拒絕在「港人港審」上讓步，諮詢亦不足，故清晰表明不支持修例，即使修例未撤回，他最終也會投反對。

反修例示威浪潮下，田亦支持成立獨立調查委員會（COI）。他反駁有建制派的人指控他不夠「藍」、不出聲，他則反駁去年8月一次示威者包圍荃灣警署時，他隻身走到警署外與示威者對話，要求他們離開，又表明反對暴力。他說支持成立COI，是同時調查示威者背後有無組織或境外勢力支持，亦期望找出問題改善警民關係，並非想「解散警隊」。

田北辰說，他說對元朗 7．21事件「耿耿於懷」，想要了解一群白衣人無緣無故打市民背後有何目的，應透過COI查出真相，還各方公道。

港區國安法於上月在全國人大會議上通過，田說支持訂立國安法的原則，看到立法會內委會選了數月都無法選出主席，港府亦無法處理政治議題，最後由中央出手，他也感無奈。就國安法細節內容，他表示，「沒有說全部照單全收，但現在都無機會投票，那些細節如可以投票，我分分鐘反對」。

曾函人大倡修訂遭拒

「已盡了力 唔包生仔」

田說曾去信人大，稱不認同原先草案提到禁止危害國家安全的「行為」，認為會容易殃及無辜，倡修訂為「行為和活動」。最終獲回覆稱3000個人大代表中，只有他一把反對聲音。意見未獲採納，「對我來說已盡了力，無可能包生仔」。

（議會總結系列）