田北辰稱守中間路：不為選票變更藍 指有人愈來愈激增加仇恨 批7．21與白衣人握手如讚賞暴力

【系列五】

明報記者 鍾妍

籲建制派團結監察

「自己友都鬧政府會聽清楚」

作為建制派陣營的立法會議員，田北辰認為要負起監察政府的責任，「建制派肯出聲，政府聽的機會大過泛民提出，因為覺得你是『自己友』，會想『自己友』都鬧我，會聽清楚你說什麼」，認為建制派的議員要更加團結，發覺有事不妥要向政府「say no」，「建制派如果在修例（修訂《逃犯條例》）上企硬，根本事情不會發生」。

被視「建制壞孩子」 無損與政府各黨關係

議會中，田北辰曾多次與建制派立場不同，既反對政府把修訂逃犯條例法案直上大會審議，亦支持以特權法徹查沙中線會展站工程問題，稱上述事件引起一些「不留意細節，比較硬撐」的人，認為他是「建制派中的壞孩子」，但他認為無損與政府關係，認為不少局長留意他民生議題看法，「政府又好，中央又好，不介意你批評，不介意你投反對票，但你要令他們信服，不是只為自己利益和選票」。

有人會批評田北辰的做法會「兩邊不討好」，但他認為至今與各黨派的議員仍然「有偈傾」，認為議員之間應對事不對人，不要尖酸刻薄待人。

反修例風波發生前，民調下田北辰在眾多立法會議員中「考第一」。經歷過去一年社會撕裂，他稱，社會上的分析都指今年9月的選情是嚴竣的，估計泛民可能取得多於七成票數，建制得票相對較少，加上民主派正爭取「35+」，不會有票流給他。新界西現有130萬名選民，他認為要看有多少新增選民本無特別政治立場，或「淺藍」選民如何選擇。

「有心理準備會輸 但理性聲音不可無」

田北辰稱，很多人在大選前跟他說，現今香港需要立場鮮明，有朋友勸他要「選邊站」，但他仍然堅持現時路線，「如果要堅持呢個理念，一定要有少少心理準備，你可能會（在立法會選舉中）輸，但暫時未認為一定會輸，可能性永遠都在，但這條路、這種聲音，我不走，都一定要有人走。」

認同止暴制亂 應採修補撕裂手段

他認為，政客需要思考從政是為了什麼，稱現時有不少從政的人為爭取選票而「愈來愈激」，令仇恨增加。他說，開明理性的路線是他的選擇，不會跟隨風向。他不點名批評同屬新西選區議員的何君堯，稱有人去年7月21日與「白衣人」握手，更稱讚白衣人為英雄，認為這會予人是讚賞暴力觀感。 田稱他認同中央提出「止暴制亂」，也反對暴力爭取民主，但止暴制亂應透過修補社會撕裂的手段入手，而非製造仇恨。

田盼望，在極端民粹與極端保守的兩極下，社會鐘擺，會有一天能回歸理性。

（議會總結系列）