單車翁遭小巴撞斃 區議員批部門拖延擴路

事發昨早近7時半，67歲姓林老翁沿打鼓嶺坪輋路往粉嶺方向騎單車，駛至188號雲泉仙館對開時，被52K線專線小巴撞倒，頭着地重創昏迷，救護員到場送往北區醫院搶救，惜終告不治。警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕62歲小巴司機，目前正扣留調查。

死者妻子聞訊有交通意外，即從附近大埔田村寓所趕至現場了解，當時交通警未告知其丈夫死訊，她向在場記者了解意外詳情時透露，與丈夫育有數名任教師的子女，其夫每天早上均騎單車往粉嶺晨運，但無帶手機及身分證習慣，憂心丈夫情况。交通警稍後以警車接載她往北區醫院，其間稱林翁被小巴撞倒時，她情緒激動以手捶胸。

坪輋行人路窄斷開 騎單車者駛馬路

本報記者昨午到場觀察，現場一帶坪輋行人路路面狹窄，雲泉仙館以北約30米坪輋路的右邊行人路斷開，行人需橫過馬路至對面才能重返行人路。記者觀察期間，有兩名村民騎單車往粉嶺方向駛去，一度駛出馬路，與路上車輛僅相距一個多車位，險象環生。

北區區議會主席羅庭德指出，北區鄉郊不少道路與坪輋路相似，經常人車交會，惟重整道路規劃時涉及路政署、運輸署、土木工程拓展署等多個部門，部門間缺乏統籌下互相卸責，最終僅以人流及車流的需求主導原則決定是否擴建，忽視鄉郊村民日常對行人路和單車徑的需要。羅目前已聯繫多名北區鄉郊議員去信當局要求交代坪輋路擴建計劃進度。翻查資料，去屆北區區議會2014年底曾要求當局擴建坪輋路，今年3月區議會再要求路政署重鋪整段行人路，當局再以工程龐大及有技術問題為由拖延。

政府稱10月動工 料一個月完成

路政署及運輸署綜合回覆稱，會先處理雲泉仙館以北一段數十米長的路段，並已就該路段路旁草地改為行人路的建議完成工程可行性研究，工程可望今年10月展開，若一切順利，預計約一個月內完成。