救生員潛水溺斃 家屬批裝備欠指引

死者陳志康（終年40歲）事發時為季節性救生員，前年9月3日早上在荃灣近水灣泳灘當值。死者在家排行第七，其六哥陳志遠供稱，弟弟2016年起擔任救生員，2017年開始參加潛水活動，但據他了解，弟弟無潛水牌。

潛水救死者同事：背心無法充氣

發現死者的同事、救生員姚志強供稱，當日看見死者穿潛水裝備走進海中，他不清楚死者為何潛水，並一直留意死者潛水時呼出的氣泡。約17至18分鐘後，他發現海上氣泡消失，懷疑死者失蹤，遂換上潛水裝備搜索，最終發現死者在水中「無動作」，身體呈垂直狀，背部被防鯊網纏繞。姚解開死者的潛水背心後，將其抬上水面和呼救，形容自己的潛水背心亦無法充氣，當時感到「好辛苦」。

裝備無人檢查 上司：缺指引不批下屬用

姚又稱，康文署指引沒規定救生員須檢查潛水裝備，亦沒訂明誰可使用裝備，平時沒有人會檢查，自己只由前上司口頭告知「有要事先用」。他曾於2013年使用裝備兩次，其後沒再使用。

死者同事何錦勝供稱，案發前5個月曾自發檢查氧氣樽有否氧氣，但當時「唔知要檢查啲咩」，自己沒相關專業資格，亦不知道當日用以檢查氧氣樽的氣壓表有否損壞。

死者上司、高級救生員冼玉坤供稱，維修防鯊網的工作另有公司負責，救生員毋須潛水檢查，只需在水面目測防鯊網有否損壞。由於缺乏指引和資料，他不清楚誰負責管理潛水裝備，亦不會批准下屬使用裝備潛水。案發後，康文署才有新指引，要鎖上潛水裝備，並由泳灘主管保管。

家屬質疑上司「唔知下屬做緊乜」

死者家屬多番批評部門欠缺指引，潛水裝備亦欠缺使用紀錄，就連氧氣樽有否足夠氧氣都不知情，反問救生員「落咗去死埋咁又點？」家屬又質疑死者上司「根本唔知佢哋（下屬）做緊乜」，救生員的工作「乜都係自發」，「你（上司）點知佢哋做緊乜？返工喺沙灘游嚟游去呀？」冼玉坤則回應，救生員之間有默契，亦有長期訓練。聆訊今續。

【案件編號：CCDI942/18】