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港聞二

「踢警救人」非法集結 社工囚4月

【明報專訊】去年6月9日反修例遊行，示威者翌日凌晨聚集立法會示威區外，一名社工稱看見警方跪在示威者身上，涉踢警員上半身令其右眼角裂傷。社工早前承認非法集結及襲警兩罪，昨於東區裁判法院判監4個月。裁判官稱，感化官建議被告接受社會服務令，但當日遊行規模不小，且根據案例，法庭須對非法集結及襲警罪行判以阻嚇刑罰，社會服務令並不適合。

感化官倡社服 官：須阻嚇

社工丘子樂（33歲）昨午離開犯人欄時向親友鞠躬。他早前承認去年6月10日凌晨在立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區參與非法集結，以及襲擊警員A。

主任裁判官錢禮引述背景及社會服務令報告稱，被告有良好出身及對犯案有悔意，感化官建議接受社服令。惟錢禮指出，根據黃之鋒案終審庭判辭，非法集結一旦涉及暴力行為，法庭應考慮判阻嚇刑罰以維護公共秩序。錢禮稱當日示威規模不小，考慮到被告並非組織者，以9個月及4個半月監禁作為兩罪量刑起點。基於被告認罪及無案底可獲扣減，兩罪共判他入獄4個月。

次名社工判監 劉家棟聲援

另外早前因為阻差辦公罪被判囚一年、正保釋等候上訴的社工劉家棟昨在旁聽席聲援。翻查資料，本案被告丘子樂是反修例風波以來第二名被判監的社工。

辯方上次求情稱，被告事發前與同事及一群相識的年輕人在立法會示威區和平坐着，直至看見警方拘捕示威者及跪在他們身上，被告為「拯救青年」才「愚蠢地腳踢警員」，現已感後悔。

【案件編號：ESCC2495/19】

（反修例風暴）

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