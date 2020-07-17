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港聞二

前醫科生藏燃彈原料囚13月 官：當汽油彈處理

【明報專訊】曾為中大醫科生的24歲補習導師，去年11月11日「大三罷」期間在銅鑼灣被搜出汽油彈原料，還押8個月後，他早前承認一項管有物品意圖損壞他人財產罪，裁判官昨判刑稱，因將原料組合成汽油彈需時不長，遂當作管有汽油彈處理，又引案例稱汽油彈殺傷力甚強，與槍械等武器無甚分別，判處入獄13個月。

控罪稱被告殷嘉齊（24歲）2019年11月11日在銅鑼灣邊寧頓街及怡和街交界，管有兩個瓶口塞着紙巾並載有澱粉的玻璃瓶、一瓶消毒火酒、兩罐打火機燃料及一個打火機。辯方早前求情稱，被告曾為中大醫科生，但因抑鬱症先後轉讀翻譯系及退學，現以授琴及補習為生。

稱3分鐘可製 威力無異槍械

裁判官鄭紀航判刑指出，即使被告未將該些原料組合成汽油彈，但將原材料製成汽油彈只需3至4分鐘，能輕易製作，故視作管有汽油彈處理。鄭官又說，被告除攜有打火機，亦有兩個內含澱粉的玻璃瓶，經政府化驗師證明將易燃物品倒入該瓶後便能製成汽油彈。鄭官認為，被告除知道澱粉可用作延長燃燒時間，亦帶打火機用以點燃，相信他有蒐集資料及部署策劃。

鄭官引述上訴庭案例稱，汽油彈殺傷力甚強，與槍械等武器無甚分別，更會令人惶恐，並參考區域法院一宗17歲少年管有3個汽油彈被判囚2年8個月的案件，指出不能忽視被告在製作兩個汽油彈後，有可能將剩下原料用作縱火等意圖損毁他人財產的行為，認為本案性質嚴重，須判以阻嚇刑罰，以保障大眾安全。

【案件編號：ESCC2525/19】

（反修例風暴）

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