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眾籌「支援示威」 港視員工涉洗錢被捕

【明報專訊】3名HKTVmall的員工及前員工去年及前日先後以「洗黑錢」罪名被捕，涉嫌自去年起在網上眾籌約180萬元，聲稱用以購買物資，支援示威活動。據悉，事件涉及一個名為「HKTVmall員工自發助養計劃」的telegram頻道。

兩現職一前任 涉「港視員工」tg頻道

警方毒品調查科財富調查組去年發現一男子銀行帳戶涉及不尋常現金交易，涉及約110萬元，去年12月拘捕該26歲姓劉男子，涉嫌「洗黑錢」。調查顯示，該男子涉嫌與一個網上籌款活動有關，聲稱籌得款項會用作購買物資，支援示威活動。

涉事頻道曾斥前管理員招搖撞騙

警方繼續追查該男子資金來源，發現另外一男一女的帳戶內亦曾有不尋常及大額的現金交易，共涉及約180萬元，當中50萬元其後存入劉男帳戶。警方前日分別在紅磡區及上水區拘捕23歲姓張男子及25歲姓譚女子，涉嫌「洗黑錢」。

據了解，被捕兩男子為HKTVmall現職員工，女子則為前員工。據了解，張及譚曾籌款180萬，並將當中50萬元經銀行轉帳至劉男戶口，部分款項曾用以購買物資；劉男另有戶口接收另一筆約60萬款項，警方正追查來源，當中涉及匯豐及中銀戶口。所有被捕者已獲准保釋，8月上旬及9月中旬須向警方報到。涉案telegram頻道1月曾發文，譴責有前管理員利用該頻道管理員名義「參與其他各種不同範疇『援助』，到處招搖撞騙」，強調該頻道不會提出籌款或索取金錢的要求，該頻道已於去年底停止運作。

七一刺警案多拘兩男

另外，今年七一當日，一名防暴警於銅鑼灣高士威道近興發街嘗試制服一名紅衣男子時遇反抗，繼而發生利器插警案，該紅衣男最終逃脫。警方經調查後，昨早拘捕該在逃紅衣男及一名當時協助他逃走的男子，涉嫌非法集結及抗拒警務人員執行職務。

商業罪案調查科署理總督察伍均霖表示，當時有大批示威者非法集結，一名防暴警正嘗試制服該17歲姓羅紅衣男，其間19歲姓周男子拉開防暴警，最終二人逃脫，警方昨早於調景嶺及東涌拘捕兩人，兩人均報稱學生，目前仍被扣查，不排除有更多人被捕。據了解，兩名被捕少年分別為高主教書院中六學生及浸大一年級生。

明報記者

（反修例風暴）

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