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「士多房」作登記地址 區選獲納選民冊

【明報專訊】深水埗區議員李文浩追查今年問題選民個案期間，亦發現以往有人將長沙灣美居中心一個士多房作為選民登記地址，並獲選舉事務處接納載入去年的正式選民登記冊。換言之，去年11月的區議會選舉中，該名「士多房選民」有投票資格。李已將士多房個案連同今年懷疑有問題選民登記個案一併向選舉處提出反對，處方回覆本報查詢時以個案涉及法定程序為由，拒絕回應詳情。

大堂有信箱 塞有選舉處信件

根據去年的選民登記冊，其中一名選民報住長沙灣美居中心7座13樓B室，本報記者早前登門觀察，發現上址13樓共有7伙，門牌由A至Ｈ室，獨欠B室，毗鄰A室的單位，兩度門分別標示為「士多房」及「抽風房」，並已上鎖。不過，記者發現該大廈大堂仍設有13樓B室的信箱，該信箱當日塞滿郵件，最上一封正是由選舉處發出的米黃色信封信件。

綜合土地註冊處資料及比對不同地產代理網頁提供的樓盤資料和平面圖，位於元州街的美居中心共有7座，屬一梯8伙設計，但每座頂層即13樓只有7伙，餘下一個單位用作泵房等設施。以第7座13樓為例，地產代理的平面圖顯示A室旁無門牌單位為「泵房」及「水箱」，同層餘下單位是C至H室。

選舉處：入法定程序不便評論

區議員李文浩早前已將該個案向選舉事務處投訴，但在近日的上訴聆訊未見處理該個案。本報曾以電郵向選舉處查詢美居中心士多房個案跟進情况，處方回覆稱有關個案涉及被納入法定查訊程序的選民及被反對的選民，不便評論詳情。

區議員稱問題較往年嚴重

李文浩稱據他了解，「士多房選民」個案已沒載列於上月發表的臨時選民登記冊，他認為取消此選民資格只屬補救程序，不排除「士多房選民」曾在區選投票，處方應公開跟進該個案的詳情，並解釋為何該資料會被載入登記冊。他又稱，團隊花了4天在最新選民登記資料中查獲近百個問題選民資料，發現不少懷疑種票個案，認為今年的問題個案較往年多，「無單位無樓層，唔清楚嘅都有」。

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