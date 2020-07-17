入資料連番錯 選舉處惹種票疑雲 涉深水埗選區 另18宗問題登記裁反對成立

九江街誤作福榮街 選舉處：手民之誤

最新的臨時選民登記冊及取消登記名單上月發表供市民查閱，選舉處稱，公眾如認為某名已登記者無資格登記為選民，可按程序提出反對，處方會根據規例舉行選民登記上訴聆訊。審裁官上周初連續兩日就深水埗區約百個被反對選民登記個案展開上訴聆訊，個案涉及不存在樓層或單位、商用地址、地址含糊及選民身分不明等。

成立投訴涉不存在單位樓層

審裁官聆訊後接納其中18宗投訴成立，選舉處代表於庭上確認至少3個選民資料經覆核後查無相關單位或樓層，其中一名姓黃者報住福華街68至70號3字樓L室，但差餉物業估價署資料證實該樓層不存在L室；一名姓伍男子報住長沙灣道永安大廈12樓250號，但該廈只有250A號，沒有250號；一名姓陳女子報住桂林街137至139號金滿樓2樓F室，但該樓並無2樓及F室，處方亦未能聯絡到有關選民。

另外，福榮街住戶陳先生上月26日收到5封選舉處寄發的信件，收信人分別姓吳、陸、鍾及譚，陳表示並不認識該5名收信人。選舉處在聆訊中解釋事件屬手民之誤，職員將「九江街」的地址誤輸入成「福榮街」，處方已聯絡到報住九江街的住戶，並確認其選民資格。

陳先生早前受訪時向本報記者展示該5封選民信，他說：「完全唔知佢哋（該5名收件人）係邊個，收到（信）嗰時有少少嚇親！」他自2011年遷入現址居住至今，「咁耐以來只收到過寄給前業主（的信），未試過現時情况，都擔心畀人種票」，亦憂慮自己的選民資格受影響。

13樓當15樓 稱字體潦草導致

聆訊顯示選舉處至少錯誤輸入6個選民資料，除寫錯街道名，亦將「閣樓」輸入為「G樓」、「i」室寫成「1」室、街號「99」寫成「97」等，其中一名選民報住鴻裕大廈15樓，但該廈13樓以上是天台，處方稱已聯絡該選民確認住址，「相信係寫得比較潦（草），（職員）睇咗3字做5字，先入錯資料」。但處方亦指有部分個案是選民本身填錯資料，「表格有好多錯字，B室同D室又撈亂咗」。審裁官最終批准上述個案更正地址，駁回投訴。

區議員:證處理資料大意 促更謹慎

其中一名查獲懷疑問題選民個案並提出反對的深水埗區議員李文浩認為，雖然不少個案投訴不成立，但亦顯示選舉處處理選民資料時頗為大意，「街道名係完全不同，但都可以寫錯」，希望處方更謹慎處理選民資料，保障選民投票權利。

明報記者 梁銘姿