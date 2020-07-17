選管會：確認書非提名表格一部分

【明報專訊】立法會選舉提名期明日（周六）開始，選管會發言人昨表示，參選人須在提名表格簽署表明會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明（即原有表格）；至於2016年新加入的「確認書」，選管會表明這並非提名表格的一部分，但提醒參選人，法庭曾就3宗案件判明選管會有權發出屬非強制性的確認書，而選舉主任可根據《立法會條例》，有權就參選人於提名表格內示明擁護基本法和保證效忠香港特區的聲明是否真誠，從而決定有關提名是否有效。
指選舉主任有權判斷效忠是否真誠
對於是否簽署確認書，民主派近日有人提倡「齊上齊落」，民主黨主席胡志偉、人民力量等已表明不會簽署。
選管會發言人說，選管會已按法例委任5個地方選區、29個功能界別的選舉主任，根據法例，參選人提名是否有效是屬於選舉主任的職權，「完全由選舉主任按照法例要求及程序作決定」，視乎個案選舉主任可尋求法律意見，需要時可要求參選人提供額外資料。選管會稱該會無權亦不參與審核參選資格及決定提名是否有效。
政制及內地事務局回覆稱，根據立法會條例，選舉提名表格須載有或附有一項示明該人會擁護基本法和保證效忠香港特區的聲明，否則不得獲有效提名為某選區或選舉界別選舉的候選人。選舉主任會按選舉法例要求和資料決定提名是否有效，有需要時會諮詢法律意見。