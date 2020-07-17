傳統泛民紙票得票49%勝抗爭派 蔡子強：抗爭派壓倒性勝利言之尚早

新東林卓廷楊岳橋紙票最多

初選第七 黃碧雲膺「紙票票后」

初選有約59萬張電子選票及2.1萬張紙本選票。今次初選結果被視為本土派大捷，但如抽出2.1萬張紙票計，發現傳統政黨候選人得票排名普遍較本土派為高（見表），例如新界東初選中，電子得票首兩位為前立場記者何桂藍及民間集會團隊發言人劉頴匡；該區紙票得票最多的二人，則為民主黨林卓廷及公民黨楊岳橋。民主黨黃碧雲在九龍西的總得票排名第七，但她的紙票得票率則同區排名第二。若以各女候選人取得紙票數量計，黃碧雲獲953票，是各區「票后」。

蔡子強料正式選舉傳統泛民得票再升

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，在紙張票上，傳統政黨取得49％紙票，而本土派或抗爭派只有約36％，估計到9月正式立法會選舉，傳統泛民的得票率會有所上升。他續稱，本土派或抗爭派對泛民有「壓倒性」勝利仍言之尚早，稱如9月正式選舉，考慮到「淺黃」、長者等選民，結果或會有所不同。

何啟明倡「最強組合」涵不同光譜

靠紙張票較高而翻身「入閘」出選九龍西的民協何啟明表示，不少他的支持者都為較年長、基層，或資訊接收度較低的選民，加上有部分街坊未能提供住址證明，未能參與初選投票。他說，留意到票站多為年輕人在排隊，故初選結果或由年輕人的選擇做主導，未必能反映全體民主派的票源分佈，認為在正式選舉中，自己會有更好的表現。何認為，要組織民主派「最強組合」，參選人需要涵蓋各種支持者的取向，提供足夠陣營的選擇。

在新界東取得最多紙票的林卓廷則認為，9月選舉票數比例會否與初選相若，仍言之尚早，暫時仍對選情不感樂觀，但認為地區樁腳一直都在選舉中發揮重要作用，會繼續做原來的工作，不會因初選結果而調整路線。

李嘉達：不計勝算 盼揚本土理念

於九龍東初選整體票數排名第三的李嘉達，紙票中得票排第五，他認為本土派在九龍東本來就較難生存。他若於選前民調排名不入三甲，就需要棄選，他說從無考慮勝算，期望能多讓人認識及認同本土理念。

另外，拒絕參與初選的熱血公民亦派出4人出戰3區，包括鄭松泰會爭取在新界西連任，大埔區議員黃兆健會參選新界東直選，莊芷茵及鄭錦滿則組名單出選香港島選區。

（港區國安法）