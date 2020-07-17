戴耀廷趙家賢齊退初選工作 戴：選前有民調 最後靠選民自主配票

趙家賢：對身邊人所屬組織負責

趙家賢昨日說，經慎重考慮各方意見，為對身邊人、民主動力執委會及所屬組織等負責，故宣告退出，又指初選結果已公布，他本人的協作角色已告完成。

中聯辦及港澳辦日前先後發聲明指初選違法，除了點名批評戴耀廷，港澳辦聲明亦提及「民主動力」有份組織初選，公然挑戰國安法。

戴：主要工作完成

爭休息時間專注學術

戴耀廷昨晚亦在facebook貼文，稱民主派35＋初選協調主要工作已完成，稱工作感到勞累，要「爭取多一些休息時間，也可以更專注於學術的工作」。戴耀廷表示，當前挑戰是多少勝出隊伍能成功入閘、有多少被DQ。他說選舉日前兩周會開始民調，會在9月2日公布結果，按先前協調，一些區的參選團隊會按民調結果停止選舉工程，最後要靠選民「自主、策略及聰明地把選票平均分配到各區的候選名單」。

建制派近期翻舊帳，稱戴耀廷在初選前發表文章提及「真攬炒十步」，步驟包括通過否決預算、逼特首辭職、令中央宣布香港進入緊急狀態，繼而出現鎮壓，最後可能是西方國家對中國實施制裁。「真攬炒十步」被建制派視為戴違反國安法的「罪狀」。不過，區諾軒昨日在港台節目認為，戴耀廷的文章與初選分開，文章只是戴分析形勢。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676