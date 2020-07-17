港聞

港聞一

戴耀廷趙家賢齊退初選工作 戴：選前有民調 最後靠選民自主配票

【明報專訊】中聯辦及港澳辦接連發聲，斥民主派初選涉違《港區國安法》。繼參與協調初選的前議員區諾軒前日宣告退出協調工作後，另一參與者、民主動力召集人趙家賢昨午公布， 「退出參與本屆立法會選舉的協調工作」；戴耀廷亦在同日晚上公布，「民主派35＋初選協調的主要工作已完成」，「希望在未來的一段日子，爭取多一些休息時間，也可以更專注於學術的工作」。

趙家賢：對身邊人所屬組織負責

趙家賢昨日說，經慎重考慮各方意見，為對身邊人、民主動力執委會及所屬組織等負責，故宣告退出，又指初選結果已公布，他本人的協作角色已告完成。

中聯辦及港澳辦日前先後發聲明指初選違法，除了點名批評戴耀廷，港澳辦聲明亦提及「民主動力」有份組織初選，公然挑戰國安法。

戴：主要工作完成

爭休息時間專注學術

戴耀廷昨晚亦在facebook貼文，稱民主派35＋初選協調主要工作已完成，稱工作感到勞累，要「爭取多一些休息時間，也可以更專注於學術的工作」。戴耀廷表示，當前挑戰是多少勝出隊伍能成功入閘、有多少被DQ。他說選舉日前兩周會開始民調，會在9月2日公布結果，按先前協調，一些區的參選團隊會按民調結果停止選舉工程，最後要靠選民「自主、策略及聰明地把選票平均分配到各區的候選名單」。

建制派近期翻舊帳，稱戴耀廷在初選前發表文章提及「真攬炒十步」，步驟包括通過否決預算、逼特首辭職、令中央宣布香港進入緊急狀態，繼而出現鎮壓，最後可能是西方國家對中國實施制裁。「真攬炒十步」被建制派視為戴違反國安法的「罪狀」。不過，區諾軒昨日在港台節目認為，戴耀廷的文章與初選分開，文章只是戴分析形勢。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕港區國安法 初選 立法會選舉2020 民主動力 趙家賢

上 / 下一篇新聞

傳統泛民紙票得票49%勝抗爭派 蔡子強：抗爭派壓倒性勝利言之尚早
傳統泛民紙票得票49%勝抗爭派 蔡子強：抗爭派壓倒性勝利言之尚早
九西排第五馮達浚棄選 籲支持出線者
九西排第五馮達浚棄選 籲支持出線者
選管會：確認書非提名表格一部分
選管會：確認書非提名表格一部分
入資料連番錯 選舉處惹種票疑雲 涉深水埗選區 另18宗問題登記裁反對成立
入資料連番錯 選舉處惹種票疑雲 涉深水埗選區 另18宗問題登記裁反對成立
「士多房」作登記地址 區選獲納選民冊
「士多房」作登記地址 區選獲納選民冊
眾籌「支援示威」 港視員工涉洗錢被捕
眾籌「支援示威」 港視員工涉洗錢被捕
前醫科生藏燃彈原料囚13月 官：當汽油彈處理
前醫科生藏燃彈原料囚13月 官：當汽油彈處理
「踢警救人」非法集結 社工囚4月
「踢警救人」非法集結 社工囚4月
救生員潛水溺斃 家屬批裝備欠指引
救生員潛水溺斃 家屬批裝備欠指引
單車翁遭小巴撞斃 區議員批部門拖延擴路
單車翁遭小巴撞斃 區議員批部門拖延擴路
田北辰稱守中間路：不為選票變更藍 指有人愈來愈激增加仇恨 批7．21與白衣人握手如讚賞暴力
田北辰稱守中間路：不為選票變更藍 指有人愈來愈激增加仇恨 批7．21與白衣人握手如讚賞暴力
反修例事件唱反調 國安法歸隊：支持立法原則
反修例事件唱反調 國安法歸隊：支持立法原則
教聯首派代表 鄧飛出選：盼教界政治降溫
教聯首派代表 鄧飛出選：盼教界政治降溫
中旅社姚柏良出選 否認接姚思榮班
中旅社姚柏良出選 否認接姚思榮班
料申美移民與內地同隊 專家：輪候或以年計
料申美移民與內地同隊 專家：輪候或以年計
被要求簽一中切結書 駐港代表返台
被要求簽一中切結書 駐港代表返台
港拒續批紐時記者工作簽證
港拒續批紐時記者工作簽證
啟德現戰時炸彈 2000人疏散
啟德現戰時炸彈 2000人疏散
火燒人案 控方稱最黑暗時間 官打斷：庭上唔方便咁講
火燒人案 控方稱最黑暗時間 官打斷：庭上唔方便咁講
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會再流會 邵家輝要主席當佢爆咗粗
【Emily】立會再流會 邵家輝要主席當佢爆咗粗
【Emily】50版全彩粉紙 唱衰泛民新作揼本
【Emily】50版全彩粉紙 唱衰泛民新作揼本
【Emily】施政報告唔搞諮詢會 林鄭邀「持份者」禮賓府畀意見
【Emily】施政報告唔搞諮詢會 林鄭邀「持份者」禮賓府畀意見
【Emily】莫乃光請食散水餅 話似冠狀病毒
【Emily】莫乃光請食散水餅 話似冠狀病毒
【Emily】謝偉銓邵家臻 齊做獨眼龍
【Emily】謝偉銓邵家臻 齊做獨眼龍
【Emily】4人限聚令下 參選團隊拆散去報名
【Emily】4人限聚令下 參選團隊拆散去報名