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【Emily】關注港人精神健康 仁龍：呢代年輕人被時代選中

【明報專訊】經歷過社會運動同疫情，港人精神健康值得關注。前律政司長、精神健康諮詢委員會主席黃仁龍噚日喺facebook專頁「陪我講 ShallWeTalk」直播，講到港人精神健康，冇辦法同香港政治、經濟、社會、民生問題脫鈎，又話危害精神健康嘅「病毒」隨時入侵，「殺傷力不下於新冠肺炎」。

「陪我講」直播 籲大家多聆聽

精神健康諮詢委員會推出名為「陪我講 ShallWeTalk」計劃，主席黃仁龍話要打贏「精神健康抗疫戰」，希望大家耐心聆聽受情緒困擾嘅親人或朋友嘅感受。

黃仁龍特別提到呢代年輕人係「被時代選中」，佢話過去一年，年輕人就算冇捲入社會事件嘅漩渦，但面對疫情停課、日日困喺屋企，「日子仲慘過坐監」，亦可能同父母關係變差，形容去年「前所未有引發一波又一波海嘯，嚴重侵蝕香港人嘅精神健康」。咁係咪冇出路？黃仁龍就引「事實證明」話：當政治人物願意放低政治分歧斡旋；當政府各部門，願意喺嚴正執法外搵空間化解危機；當年輕人願意冷靜面對同承擔做事後果，「只要人有心，香港總有出路，總有希望」。

除咗多聆聽，黃仁龍亦呼籲市民多睇正面嘅事，呼籲「小心選擇你做嘅嘢」，話人對美善同公義嘅追求同努力會為社會帶來改善，但「怎樣選擇你的賽道和項目，其實值得大家認真地思考」。

歌手陳奕迅為呢個計劃擔任宣傳大使，並唱出由陳輝陽重新編曲嘅Shall We Talk。

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