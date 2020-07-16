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【Emily】議員總結今屆議會 建制：好亂 泛民：醜陋

【明報專訊】立法會噚日起一連3日開最後一次大會，定於周六終止運作。收爐在即，Emily訪問吓議員會點樣總結呢屆議會呢？唔少建制派議員都話議會好亂，例如建制派正、副班長廖長江、陳克勤等，民建聯張國鈞形容呢屆係「一個不講道理嘅議會；一個沒有硝煙嘅戰場」。民主黨林卓廷則話，近距離見到保皇黨嘅醜陋同極度無恥；工黨張超雄形容自己「見證一個政權由有少許文明同空間去議政，到走向一個全面對抗、視人民為敵人，蔑視民意代表嘅一屆議會」。

張超雄：見證政權蔑視民意

今屆議員置身大時代，民主黨鄺俊宇話「以作為香港人的議員為榮」；會計界梁繼昌話「喺呢個大環境下，如果繼續安逸咁做番以前嘅工作，係對唔住我嘅選民同香港人」。飲食界張宇人形容自己「仲生勾勾，行得走得食得」。

曾經因佔中案入獄嘅社福界邵家臻無法再參選，呢刻感言係「身後是宇宙，天大地大」。有唔少議員將退任，進出口界、民建聯黃定光噚日同埋其他3名唔連任嘅黨友派「散水餅」畀傳媒，象哥對於呢屆任期嘅感言係「無話可說」；勞工界潘兆平話「有喜有憂」；工聯會黃國健笑言自己「甩難」。

即使到會期尾聲，民主派議員仍不時點會議法定人數，噚日下午一度因人數不足流會，隔約半小時再復會。立法會主席梁君彥有咩感受？佢同財委會主席陳健波一樣大賣關子，話「星期五話你知」。

相關字詞﹕陳健波 梁君彥 黃定光 梁繼昌 立法會選舉 立法會

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