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2020年7月16日星期四
港聞二
3日3長者亡 張竹君籲老人勿出街 伊院爆疫病房一助理初步確診 接觸人數未明
高風險大廈優先派樣本瓶 醫生：多疫廈居民湧急症室求驗
黃大仙居民跨區買外賣 情侶公園撐枱腳
控藏毒停職警染疫 食環海關入境處現患者
港大研究：室內通風差 病毒傳9.5米 通風量低於每人每秒3公升 1.5米防疫距離失效
夜禁堂食無處容身 麥難民流落街頭
專家：聞到他人氣味即通風差
口罩令首日 九巴現5宗違規
威院醫生收病人名表 上司：批准收禮機會近乎零
「個人決定」 莫乃光不爭連任 稱發現更有能力年輕人 「非和某大佬傾好」
寄語新議員：倘政府願溝通 勿放棄施壓
梁振英拒研訊 UGL調查結束
46罐頭魚全驗出金屬物 九成沙甸六成吞拿含鎘
半年172外賣平台投訴 升逾4倍
除菌掛卡稱殺菌99.9% 實測八成半
7‧1時代廣場向速龍擲柱 夫婦涉企圖傷人被捕
橫洲收地程序展開 部分村民續留守
租置屋邨貨尾 倡設租戶額外折扣
外判工遭管道壓斃 弟批承辦商無聯絡
庭上哭訴受女友游說 施虐案事主認服偉哥：唔想再被打
林朗彥脫襲擊罪 官：保安證供片段「好大分別」
文宣貼便衣警背 經紀襲警囚3周
前醫科生認管汽油彈原料 官明言刑期不短
尊子漫畫
【Emily】議員總結今屆議會 建制：好亂 泛民：醜陋
【Emily】關注港人精神健康 仁龍：呢代年輕人被時代選中
【Emily】醫學會選舉大勝 蔡堅話團隊爭在冇女士
【Emily】民記選舉宣傳 慧琼短訊黨友反攬炒
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【明報專訊】（請看附圖）
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