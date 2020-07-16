前醫科生認管汽油彈原料 官明言刑期不短

【明報專訊】去年11月11日有網民發起「大三罷」，曾入讀中大醫科的24歲補習導師在銅鑼灣被搜出兩支汽油彈原料，還押8個月後，昨日在東區裁判法院承認一項管有物品意圖損壞他人財產罪，押後今早判刑。裁判官稱會參考早前區域法院一宗管有汽油彈、以監禁4年作量刑起點的案件，明言刑期不會短。
被告殷嘉齊（24歲）原被控兩罪，因承認一項管有物品意圖損壞他人財產罪名，獲控方撤回另一項管有攻擊性武器罪名。
辯方求情時稱，被告自幼品學兼優，在公開試取得優異成績，入讀中文大學醫科，惟在抑鬱症困擾下，先轉至翻譯系，及後退學，現時以兼職教琴及補習為生。辯方又讀出被告親撰的求情信，被告稱自己當時誤入歧途，「幸好警方及時挽回」，現在明白暴力不能令社會變好，已深刻明白過錯，不會重蹈覆轍，並對家人感到歉意，會盡力報答他們。
控方案情指去年11月11日早上7時許，3名警員在銅鑼灣邊寧頓街及怡和街交界，看到身穿黑衣褲的被告正將雪糕筒放到馬路上，上前制服被告，並在被告背包內找到兩個瓶口塞着紙巾並載有澱粉的玻璃瓶、1瓶消毒火酒、兩罐打火機燃料及1個打火機。政府化驗師其後確認，有關物品可組合成汽油彈。
【案件編號：ESCC 2525/19】
（反修例風暴）
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