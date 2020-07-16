文宣貼便衣警背 經紀襲警囚3周

被告何曉朗（25歲）報稱任職地產經紀，控罪指他於去年12月24日在海港城2樓2417舖外，襲擊警長A。案情指警長A當日收到情報稱有人會到海港城破壞，以便衣警身分到場執勤，當時為隱藏身分，未有展示委任證，但有人向A及其同袍說「食屎啦便衣狗」，估計自己身分被識破。

陳官裁決時說，從商舖閉路電視片段可見，警長A的行徑與身形與示威者有異，亦有示威者高呼「食屎啦，便衣狗」，反映當時有示威者辨認出他的警員身分，認為被告早前供稱「當時不知道事主是警員」的說法並不可信，拒絕接納「被告真誠地相信事主不是警員」。

官：輕判會加深警執法困難

陳官又稱，被告在沒有受挑釁下，拍打事主背部，令其感到痛楚，行為懷有敵意，具犯罪意圖，裁定被告襲警罪成。陳官判刑時指出，法庭有責任保護警員執行職務的安全，若輕判襲警者會加深警察執法的困難，故須判處沒有案底的被告即時監禁。

【案件編號：KCCC3043/19】

（反修例風暴）