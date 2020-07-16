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林朗彥脫襲擊罪 官：保安證供片段「好大分別」

【明報專訊】已解散的香港眾志，前主席林朗彥去年3月在政府總部外抗議政府修訂《逃犯條例》時，與其他人企圖衝入大堂，其間涉襲擊一名男保安。林昨日在東區裁判法院否認一項普通襲擊罪，裁判官何俊堯審訊半日後作出裁決，指保安員的證供與閉路電視片段「好大分別」，加上保安員亦坦言因事隔太久無法想起細節，遂不能安心依賴其證供，裁定林罪名不成立。

保安認事隔太久 記不起細節

控罪指被告林朗彥（25歲）於2019年3月15日，在政府總部東翼前地地下公眾入口大堂內，襲擊男子梁炳森，即涉案保安員。保安員梁炳森供稱，被告當日在政總大堂內衝到他面前，他才離開原地撲向被告「捉住佢」，卻遭被告撞一下向後倒地，之後兩人雙雙倒地，他再遭被告「心口壓心口」，令其背部疼痛。

控方其後問梁能否形容被告身形、其衝撞力度等細節時，梁均表示不記得，更說「（事發）時間太短，得嗰幾秒，我都唔記得咗，時間隔咗太耐，你再問都係咁答」。

裁判官何俊堯半日裁定案件表證成立，林朗彥選擇不出庭作供，林官即時裁決，認為梁的說法與閉路電視片段「好大分別」，片段內是梁先主動走前阻止被告前進，並看不到被告有撞及壓梁的動作，反而只見被告與梁拉扯倒地後，梁壓在被告身上；亦認為梁形容事件細節時表達「含糊」。

何官續說，由於閉路電視的質素及距離，無法在片中看清事件細節，而單憑觀察影像，更有可能是梁拉倒被告後自己失足倒地。何官最終決定將疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC2507/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 普通襲擊 政總 林朗彥 香港眾志 反修例運動

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