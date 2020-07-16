林朗彥脫襲擊罪 官：保安證供片段「好大分別」

保安認事隔太久 記不起細節

控罪指被告林朗彥（25歲）於2019年3月15日，在政府總部東翼前地地下公眾入口大堂內，襲擊男子梁炳森，即涉案保安員。保安員梁炳森供稱，被告當日在政總大堂內衝到他面前，他才離開原地撲向被告「捉住佢」，卻遭被告撞一下向後倒地，之後兩人雙雙倒地，他再遭被告「心口壓心口」，令其背部疼痛。

控方其後問梁能否形容被告身形、其衝撞力度等細節時，梁均表示不記得，更說「（事發）時間太短，得嗰幾秒，我都唔記得咗，時間隔咗太耐，你再問都係咁答」。

裁判官何俊堯半日裁定案件表證成立，林朗彥選擇不出庭作供，林官即時裁決，認為梁的說法與閉路電視片段「好大分別」，片段內是梁先主動走前阻止被告前進，並看不到被告有撞及壓梁的動作，反而只見被告與梁拉扯倒地後，梁壓在被告身上；亦認為梁形容事件細節時表達「含糊」。

何官續說，由於閉路電視的質素及距離，無法在片中看清事件細節，而單憑觀察影像，更有可能是梁拉倒被告後自己失足倒地。何官最終決定將疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC2507/19】

（反修例風暴）