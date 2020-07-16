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庭上哭訴受女友游說 施虐案事主認服偉哥：唔想再被打

【明報專訊】現年32歲男子前年經「極速約會」（speed dating）覓得初戀，後疑因行房及置業問題，聲稱遭女友虐待，包括以風筒吹私處、以滾水淋腿等。案件昨日在區域法院續審，辯方指男子有勃起障礙，曾購買服用壯陽藥「偉哥」，男子承認服藥，但反指自己受女友游說後才照做，聲淚俱下稱女友性需求大，未能使她有高潮會捱打，「唔想再因為滿足唔到佢再畀佢打」。

現年39歲的被告麥凱晴（又名麥嘉雯）否認1項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖傷人罪，即前年5月至8月多次在跑馬地一大廈襲擊現年32歲的男子X（案發時30歲）。

辯方稱X風筒吹私處助勃起

X否認：正常男性都唔會咁做

男事主X繼續作供，在辯方盤問下多次哭泣，法官多次介入詢問他需否休息。X供稱，被告性需求大，「每日都要」，更不滿X「冇拍過拖冇性經驗，好快完事」，遂建議X服用壯陽藥「偉哥」。X照做，聲稱「希望買完偉哥之後滿足到佢」，並透露「有幾次滿足唔到佢，所以畀佢打」。

惟辯方指出，有關X聲稱被告於前年8月25日以風筒吹他私處，事實是X因不舉而未能戴上安全套，故親自以風筒吹向私處，「以風筒熱力協助血液循環」，務求有助勃起。X隨即表示「絕對唔同意」，說「呢件事冇發生過，正常男性都唔會咁樣做」，並表示「如果我有性功能障礙，我相信我會用買咗嘅偉哥，唔係咁去『吹』自己」。

屢受襲不分手 X：抱「佢會改」心態

辯方又質疑，X多次受襲仍不與被告分手。X稱，「唔想咁容易放棄呢段關係，我30歲先拍拖，佢係我第一個女朋友」，又說被告曾承諾不再打他，「我抱住佢會改過、佢會對我好嘅心態」，才續與她交往。審訊今日繼續。

【案件編號：DCCC1193/18】

相關字詞﹕區域法院 有意圖而傷人罪 襲擊致造成身體傷害罪

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