外判工遭管道壓斃 弟批承辦商無聯絡

黃先生表示，胞兄從事司機超過10年，約8年前加入四維運輸公司，負責駕駛重型車輛出入地盤，日薪約1200元。事發時胞兄正於劍虹地基有限公司一個地盤駕平板車，疑下車綁緊準備運走的管道，但管道突然鬆脫釀成意外。

黃稱，昨早致電要求與負責人會面商討恩恤事宜，一名項目經理稱負責人不在，需下周才能處理。他昨午在工業傷亡權益會代表陪同下到地盤要求內進觀察環境，惟承辦商稱需持「綠卡」才能內進；又說意外「太突然」，存有不少疑問，但承辦商未能清楚交代意外原因，亦沒派人慰問家屬、商討發放恩恤金安排，「話晒一條人命，唔明點解要拖」，地盤工友以血汗冒風險工作，他哽咽說：「人情上（承辦商）係咪應該有人負責番？」

3月兩奪命意外 傷亡權益會斥未吸教訓

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文斥責承辦商沒誠意、沒負責任，並稱涉事承辦商轄下地盤3個月內兩現奪命工業意外，質疑未有汲取教訓，做好地盤安全程序。