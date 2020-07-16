港聞

港聞二

租置屋邨貨尾 倡設租戶額外折扣

【明報專訊】政府去年提出加快推售租置屋邨內約4.1萬個未售單位，房委會今年3月通過凍結出租租置計劃的回收單位。據了解，為吸引租置屋邨現租戶購買其居住單位，房委會建議8月1日起為租約期已達3年或以上的現租戶，提供額外17.5%折扣，為期一年。消息稱，截至6月底，房委會已回收441個租置單位，以山景邨及翠屏北邨回收的單位佔最多，分別有68及35個；預料房委會最快今年底以市價15%至18%，納入綠置居計劃內推售。按現時市值評估，租置單位定價由14萬至126萬元不等。

收回441單位 最快年底綠置居推售

按現時租置計劃政策，現租戶在租約首年內購買其單位，可享35%特別折扣優惠，在租約第二年內購買可享17.5%折扣，租約第3年或之後則無折扣。據了解，房委會建議8月1日起為這批不再享折扣優惠的現租戶，提供額外17.5%折扣，為期一年；而其他綠表買家，房委會不建議提供折扣。

消息稱，推出額外折扣措施期間，部分租戶或正購買租置單位，房委會倡讓這些租戶選擇撤銷正進行的交易，而毋須沒收2500元意向金，讓他們可重新申請，以新折扣優惠買單位。

據悉，房委會建議未來每年推售兩次租置單位，分別於每年居屋和綠置居銷售計劃推售；若有租置單位未售出，則順延至下次銷售計劃推售，房委會將按兩年一度定價機制調整租置單位價格。轉讓限制方面，租置單位業主首兩年不可在公開市場和第二市場轉讓，但可原價售回房委會；第三年起可向房委會繳付補價後在公開市場出售，或未補價下於第二市場放售。

相關字詞﹕翠屏北邨 山景邨 額外折扣 租置屋邨 房委會

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