除菌掛卡稱殺菌99.9% 實測八成半

14款除菌掛卡掛章樣本，其中11款為卡片、襟章或掛包款式，3款為筆形或棒形產品，每包裝售價介乎29至168元。消委會發現，「Dr. Clo」殺菌消毒棒及「加護靈」筆形在試驗時，分別用上5支及6支樣本，惟該兩款樣本的產品宣傳資料均表示使用者一般只需用上1支產品，消委會指做法或有誤導。有3款樣本的報告則顯示，生產商的試驗樣本和「自然衰減」對照的試驗結果，效果相差不足5%。

含二氧化氯 或刺激小童流眼水咳嗽

消委會呼籲市民勿以為用此類產品就「百毒不侵」，隨時因鬆懈而增染疫風險，提醒勤洗手及戴口罩最有效防疫，又提醒家長有關樣本普遍使用的有效成分為二氧化氯或可產生二氧化氯的化合物，氣味刺激，若濃度較高時或令小童鼻腔、呼吸道、喉嚨和眼睛不適，導致流眼水、咳嗽；若手部接觸該等化學物質後沒徹底清潔過便拿食物，或增加誤服化學物質的機率。

（消委報告）