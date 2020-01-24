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半年172外賣平台投訴 升逾4倍

【明報專訊】疫情肆虐令不少人減少外膳，轉而留家用網上外賣點餐平台叫外賣。消委會今年首6個月接到有關網上外賣點餐平台的投訴按年升逾4倍，達172宗，已超去年全年總數的105宗。投訴主要涉及送餐延誤、漏單或無法派送，有投訴人選擇外賣自取但遲了10多分鐘取餐而被取消訂單，不獲退款。

自取遲到31分鐘 餐廳取消訂單

消委會指該投訴人在外賣點餐平台以141元訂購兩份晚餐，選擇自取，往取餐途中接獲平台信息指因逾時未取，訂單已被取消，投訴人抵達餐廳理論亦不果。該平台向消委會稱，網上訂餐條款訂明客戶可選擇自取時間，確認電郵亦顯示取餐時間，平台一般與供應商協定給客戶20分鐘作合理延誤，若逾時未取，訂單取消及不能退款，而根據紀錄，投訴人在預定取餐時間31分鐘後仍未領取。消委會轉述後，投訴人未要求繼續跟進。

另外，有投訴人點餐時在系統輸入所在地區是荃灣，但落單一個半小時後，接到送餐員來電稱餐廳位於葵芳，配送地址超出派送範圍，拒絕送餐；消委會介入後，投訴人獲全數退款及額外贈送積分。

亦有投訴人訂購13杯手搖飲品，以信用卡支付421元，後來發現送抵的飲品傾側及滲漏，外賣袋及杯身商標非原先下單品牌，部分杯身無商標，平台解釋是訂單品牌的副線，經消委會調停後，投訴人獲全數退款。

消委倡落單後截圖 留意取餐時限

消委會總幹事黃鳳嫺提醒外賣點餐平台營運商清楚披露重要條款，須確定客戶輸入完整送餐地址及聯絡資料，若有遺漏，應再三提醒客戶，亦提醒消費者細閱服務條款，落單後應「截圖」存檔，確認訂單前再三核對送餐地址，若自行取餐，要留意時限，未能趕及應盡快通知餐廳。

（消委報告）

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