46罐頭魚全驗出金屬物 九成沙甸六成吞拿含鎘

最貴吞拿罐頭含最多水銀無機砷

消委會檢測的罐頭魚樣本包括19款沙甸魚、20款吞拿魚及7款鯪魚，售價介乎7.8至149元。17款沙甸魚樣本檢出鎘，當中泰國「三角嘜」茄汁沙甸魚及「金龍牌」XO醬沙甸魚，每公斤的鎘含量分別為0.13及0.11毫克，比將於今年11月生效的《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》上限0.1毫克略高；「尊西」Sardines in Sunflower Oil鎘含量剛達上限。

18款吞拿魚樣本含每公斤0.06至0.28毫克甲基汞，平均含量高於鯪魚和沙甸魚。甲基汞為汞（俗稱水銀）毒性最高狀態，可損害人體神經系統，大量攝取不利胎兒神經系統發育，也可令幼童智力下降。甲基汞含量最高的樣本為最貴的「 Ortiz」White Tuna Fillets in Olive Oil，每公斤0.28毫克，約為《規例》上限的一半，該樣本的無機砷含量亦最高，每公斤0.09毫克，達《規例》上限的九成。

醫生籲每周勿吃多於兩次

另有逾七成沙甸魚樣本檢出無機砷，9款沙甸魚樣本則驗出可致癌污染物二噁英樣多氯聯苯，當中含量最高的是「Diverxu」TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10，每1克含0.858皮克毒性當量，屬各樣本中最高，一名35公斤小童和一名60公斤成年人，每日分別進食0.4罐至0.6罐，便超出歐洲部分國家的健康參考值。家庭醫生林永和提醒，二噁英樣多氯聯苯尤其影響兒童發育及內分泌，建議市民每周進食不多於兩次罐頭魚。

鯪魚樣本整體金屬污染物和多氯聯苯含量不高，鈣質平均含量則為3類罐頭魚中最高，比沙甸魚高七成，但按食安中心參考水平，7款罐頭鯪魚均屬「高鈉」。

16年前測試結果無重金屬

消委：環境污染加劇

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，多種重金屬對人體構成健康風險，部分如水銀、鉛會在人體累積，建議消費者均衡飲食，避免長期只攝取一種魚類或食品，分散風險。

消委會總幹事黃鳳嫺稱，2004年做同類測試時在樣本找不到重金屬成分，今次結果顯示環境污染加劇，特別提醒孕婦應避免食體型較大的捕獵性魚類。

明報記者

（消委報告）