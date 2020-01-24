梁振英拒研訊 UGL調查結束

報告：各方拒供資料 難公平查

報告表示，梁振英無提供委員會要求的資料，只提供一份載有12份文件的檔案，聲稱足以助委員會達至正確結論，並表明不會出席委員會任何會議；向梁振英提供款項的澳洲公司UGL、司法機構和稅務局，均拒絕提供資料。報告稱，委員會在索取資料和取證方面困難重重，各方所出示的資料充其量只是對其本身有利的陳述。

泛民批梁不合作

質疑委會不想交代「醜事」

會計界梁繼昌、公民黨楊岳橋、民主黨尹兆堅和林卓廷4名委員沒有簽署報告，昨日自行發布「少數報告」。梁繼昌表示，非常遺憾此調查結果，少數報告的不同之處包括詳細交代梁振英與UGL協議的背景等，質疑委員會委員不想交代「醜事」。

林卓廷批評，梁振英一邊說會配合調查，但拒絕出席會議，更找周浩鼎作內應「串通干擾委員會」，質疑梁如果是光明正大，為何要「走後門」。他稱，民主派在今屆立法會無能力用特權法調查事件，若下屆立法會民主派佔大多數，會看看有否突破點繼續追究。