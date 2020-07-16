寄語新議員：倘政府願溝通 勿放棄施壓

稱近兩年政府一夠票即不溝通

莫乃光出任立法會資訊科技界議員8年，屬「專業議政」成員之一。他說自己循功能組別進入議會，予人感覺較溫和，願與政府商討，但他形容近兩年即使他們願意和政府傾，政府反倒不願溝通：「政府只要數夠票就寸步不讓，重要議題、政治問題都無得傾，只用不光彩的手法通過議案」。他寄語接任議員要與民主派保持團結，「只要政府願意答，就不應放棄施壓，公務員都想做事，你給他們壓力，上級又會予空間他們做多點，我們都是幫市民，需要兼顧」。

莫乃光任內與其他功能組別泛民議員組成「專業議政」，亦不時與其他民主派議員合作或提供科技意見。曾有議員同事請教他「harddisk（硬碟）開不到，怎麼辦？」笑稱自己「都是一隻IT狗」。莫乃光認為，不論技術上或政策上，資訊科技界的專業有其普遍性，期望接任人可「有求必應」，多與代表不同界別議員合作，善用專業技能。

盼繼任善用專業 多與他界別合作

他又建議接任議員找一些新議題，鍥而不捨與政府跟進。他舉例自己上任8年來，參考IT公司資訊公開報告 （Transparency Report），每年質詢政府各部門向服務供應商要求移除的內容數量、取得的用戶數據等，政府一直有回應，更將之變成恆常更新的開放數據。他認為資訊科技界議員可發揮行業專長，同時要守住價值觀，因現世代資訊科技不僅是行業利益問題，更是任何市民都會接觸到或受影響，特別在網絡保安、個人私隱等方面，議員有維護資訊自由價值的責任。

（議會總結系列）