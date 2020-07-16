「個人決定」 莫乃光不爭連任 稱發現更有能力年輕人 「非和某大佬傾好」

【系列四】

明報記者 林穎茵 李以莊

莫乃光2008年首次參選立法會資訊科技界議員，敗於「快譯通」電子辭典創辦人譚偉豪，2012年則以約800票差距擊敗對方，擔任該界別議員至今共8年。

無關國安法 與李澤楷「無傾好耐」

莫乃光說，不競逐連任的想法已醞釀一段時間，但最近才決定。被問到早年參選時曾與李澤楷有聯絡，做決定有否知會過對方，莫乃光說「無同佢傾好耐」，強調不競逐連任全屬個人決定，「不是和某個大佬傾好」。他稱，朋友鼓勵他競逐連任，自己兩年前雖曾突發右耳失聰，但身體狀况等並非最大考慮，亦非恐懼國安法影響個人安全，「我已經拋個身出來這樣久，做了很多工作，不是我不做（議員）就一定安全」。

選委撐交棒 「大佬」出任不合時宜

他說，發現業內有比他年輕的人更適合在這年代、這位置發揮作用，看見「賢」才決定退位讓賢，「我見到一班年輕人有能力擔當這個角色，他們可以一起走，互相支援，不會孤獨」。他認為，在國安法陰霾下，需凝聚更多年輕人，並相信接任人可做到更大的群體參與，且比自己有效。他透露與業界選委溝通後獲支持交棒，認為應要給予信心新一代。

莫乃光稱，以往功能組別多由行業精英、「江湖大佬」出任，但已不合時宜，認為現時年輕從業員在社會有需要的時候會走出來，如討論開放數據、疫情相關資料發放，甚至最近民主派初選的專業協助，有心的業界人士一呼百應。他沒透露接任人身分，但有信心順利交棒，會全力支持對方競選。

據悉，資訊科技界選委、民間科技組織g0vhk發起人黃浩華會接替莫乃光競逐議席，他近日參與製作疫情資訊網站，亦提供技術支援民主派初選，黃浩華接受查詢稱暫不評論。

IT民生息息相關 在家工作求助多

有別其他專業界別，資訊科技界除涉及業界利益，議題亦隨科技發展與民生息息相關。莫乃光說，除業內人士，最近要在家工作的公務員、政府合約員工亦會向他求助，「雖然是功能組別代表，業界以外的民生議題亦要跟進」。對網絡安全、個人私隱、網絡自由等議題，他建議接任人需以專業角度處理公眾關心議題，「不止是（為業界）想做多點生意，亦要維護公義、價值觀」。

功能組別未取消 最大遺憾

告別8年議會生涯，莫乃光說最大遺憾是未能成為「最後一屆」功能組別議員：「我希望取消功能組別，再貪心一點，是見到全面普選，可惜該距離似乎愈來愈遠，已成夢想」。他說離開議會後會先休息一段時間，未來會以「700萬分之一」的市民身分參與民主運動，亦盼多花時間研究全球網絡自由問題。

（議會總結系列）