威院醫生收病人名表 上司：批准收禮機會近乎零

男病人邱玉來（57歲）被控向公職人員提供利益罪，女醫生雷頌恩（41歲）被控公職人員接受利益罪。雙方承認事實，雷頌恩案發時任職威院副顧問醫生，至2017年10月辭職，隨後在香港中文大學擔任助理教授，兼任威院名譽副顧問醫生。

收禮後帶回住所無申報

控方開案陳辭指，邱玉來2016年6月因肺炎留醫，雷頌恩是他其中一名主診醫生，邱在一個月後病癒出院。同年12月，邱以1.9萬元購入一隻「帝舵」手表，交託病房護士將手表轉交雷。雷將手表帶回住所，其間無向醫管局申報。

女醫生稱「我都唔想收」

在警誡下，邱玉來承認向雷頌恩送表以示謝意。雷在警誡下稱由於該手表太貴重，她一度致電邱以退還手表，惟遭拒絕。她稱手表價格似乎不便宜，「我都唔想收」。

醫管局新界東醫院聯網人力資源總經理梁家聖供稱，根據醫管局《人力資源政策手冊》，醫生要先填表申報，並取得上司、人力資源部及醫院院長准許，才可接受病人饋贈。

雷頌恩的直屬上司、威院內科及藥物治療部前部門主管周振中供稱，從沒有收到雷向他申報利益。被問到會否批准下屬接受價值1.9萬的手表，他稱支持的機會「近乎零」。

周在盤問下稱，他擔任部門主管的13年間，處理過的利益申報個案不足5宗。被問到病人送西餅或果籃要如何處理，他稱「common sense（常識）係唔需要申請」，因為送食物是人之常情，「約定俗成會由病房同事分咗佢」。聆訊今續。

【案件編號：STCC3642/19】