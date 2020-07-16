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口罩令首日 九巴現5宗違規

【明報專訊】政府周三（22日）凌晨起實施新防疫規例《第599I章》（俗稱口罩令），規定所有市民乘搭公共交通工具時及於港鐵收費區內必須佩戴口罩，違者可罰款5000元。九巴昨日接獲5宗涉乘客沒戴口罩事件，需報警求助。

搭港鐵拒戴罩爭執

六旬漢揮竹擲樽被捕

另外，一名六旬漢昨早疑於港鐵大圍站登車時未有戴口罩，與職員發生爭執，並在月台揮舞竹枝，警方最後於紅磡站以藏有攻擊性武器將他拘捕。

被捕的64歲男子姓黃，據了解他身上帶有酒氣，事後報稱胸口痛清醒，由接報到場救護車送院檢查。事發昨早8時許，黃於大圍站入閘，準備登上東鐵線往紅磡列車，月台職員發現他沒戴口罩遂上前勸喻，黃突取出竹枝揮舞及擲碎一個玻璃樽，有乘客圍觀，他其後登上列車離開。警方接報後，於紅磡站將黃截獲，並將他按於地上制服，案件由沙田警區刑事調查隊跟進。

港鐵發言人指，昨早約8時25分，有職員在東鐵線大圍站往紅磡方向月台見到一名候車男乘客未有戴上口罩，於是上前提醒及勸喻。多番勸喻不果後，職員通知警方，事件交由警方接手處理。港鐵提醒乘客，乘搭港鐵、輕鐵和港鐵巴士時須戴上口罩。

九巴表示，截至昨午5時半接獲5宗涉及乘客沒戴口罩個案，屢勸無效後，由其他乘客或車長尋求警方協助。

（疫情第三波）

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