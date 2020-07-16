專家：聞到他人氣味即通風差

開冷氣不代表通風好

李玉國表示，不知香港不同室內環境通風數據，但估計部分地方室內通風較差，例如部分公共屋邨。他提醒，開冷氣並不顯示通風好，他舉例廣州個案，涉事餐廳有開冷氣仍發生遠距離空氣傳播，因冷氣可能只是製冷，未必有換風功能。李認為，若市民在室內聞到另一人氣味，例如別人身上煙味，或顯示通風不足。他說，市面上有售二氧化碳感應器，二氧化碳濃度愈高，顯示空氣愈不流通，若二氧化碳濃度超過1000ppm或顯示房間通風不足。

李玉國又說，湖南巴士爆發個案中，涉事巴士及小巴上部分乘客有戴口罩，他們均沒染疫，相信即使發生遠距離空氣傳播，戴口罩仍有用，但亦不能排除是座位位置等因素令戴口罩乘客沒染疫。

至於本港交通工具的通風量，九巴未有提供數據，稱巴士冷氣系統有足夠風力維持車廂內空氣流通，並經雙層過濾系統淨化。新巴城巴稱不了解港大研究詳情，難作回應。港鐵表示，自疫情開始車站已加強抽入新鮮空氣，令空氣更流通。

（疫情第三波）