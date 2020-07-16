夜禁堂食無處容身 麥難民流落街頭

清潔工Peter仔（化名）寄居於福華街麥當勞約兩個月，日薪350元的他未能獨力租房，深水埗較便宜的「劏房牀位」環境惡劣，既沒窗也多蝨，且10多人共用一廁，他寧可在麥當勞寄居。

Peter 仔說，有朋友願和他合租月租約3900元套房，二人共用一廁。他本打算待朋友下周三支薪後租房，怎料政府突禁晚市堂食，無法再寄居麥當勞。他無奈道：「覺得政府不好囉，忽略了三無人士。」等待朋友出糧這8天，他打算暫時棲身公園。

除了Peter仔，福華街麥當勞還有81歲的黃婆婆。黃婆婆並非無家，但喜歡在麥當勞做手工及和朋友聊天。她說與子女關係不好，子女希望她住老人院，惟她不願。她偶爾有需要也會回家，但每看到一屋物件，便想起兒女，寧願在街流連：「個心好痛啊，自己麻醉自己。養了忤逆仔女，我心灰意冷了。」

麥當勞前晚定期清潔關閉後，她坐在鄰店外，時而抽煙時而進食，就是不願回家。

社協倡長開避暑中心

長遠增建中途宿舍

街友阿權有白內障，未能工作，苦等做手術盼重見光明，卻因再爆疫手術取消，前晚要問友人借200元租賓館暫住一晚。

社區組織協會幹事吳衛東說，去年統計香港約有448名麥難民，隨着24小時營業麥當勞大減，加上麥當勞第二度未能開放予麥難民，料現在麥難民人數少於200。「這些人去哪了？」他建議政府應在疫情時長開避暑中心讓無家者暫居，長遠亦應增建中途宿舍，加強供應社會房屋。

香港麥當勞表示，餐廳不設堂食的時段會如常開放，讓顧客買外賣。麥當勞理解不同人可能因各種原因於餐廳逗留。

（疫情第三波）