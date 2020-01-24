港大研究：室內通風差 病毒傳9.5米 通風量低於每人每秒3公升 1.5米防疫距離失效

現時本港未有法例規定室內通風量，環保署有為通風量達每人每秒8.5公升，以及符合其他指標的樓宇發出認證，全港只有約4%樓宇獲認證。健康空氣行動行政總裁馮建瑋認為，政府應趁今次疫情，重新檢討需否立法強制私人大廈參與計劃，保障市民健康。

港大機械工程系建築環境講座教授李玉國及團隊，與廣州疾控中心、湖南疾控中心、東南大學和中山大學等合作，研究3宗新型冠狀病毒爆發個案。其中一宗是廣州今年1月3個不相識家庭在同一餐廳用膳，其中一枱患者除將病毒傳染同枱4人，還傳染旁邊兩枱5名食客，最遠傳播至4.6米。團隊其後返回餐廳測試，發現食肆通風量只有每人每秒0.75至1.02公升，低於國際標準的每人每秒5公升。

另一宗是湖南搭巴士和小巴的患者，第一程巴士將病毒傳染7人，第二程小巴傳染2人，被傳染者中有人距離患者9.5米，兩輛車通風量分別為每人每秒1.7公升和3.2公升。

鑽石公主號經驗8公升通風量較安全

團隊研究鑽石公主號爆發，發現2月5日、所有乘客返回各自房間內隔離之後，除同房已有人染疫的個案，沒有再發生其他傳染，郵輪船艙通風量要求是每人每秒8公升，顯示即使是使用中央空調系統，只要通風量達到每人每秒8公升，都不會發生遠距離空氣傳播。

李玉國認為，研究顯示當室內通風量低於每人每秒3公升，有可能導致新冠病毒透過遠距離空氣傳播，即使兩人相隔1.5米，傳播效果仍等同零距離一樣；據鑽石公主號經驗，估計通風量達每人每秒8至10公升，可將遠距離空氣傳播的感染風險減至較低，但不確定通風量每人每秒3至8公升時，能否發生遠距離空氣傳播。他建議市民不要到通風不好的食肆用膳，可改為買外賣。

約4%私樓通風量8.5公升

本港並無立法強制私人樓宇須符合環保署的室內空氣質素指標，環保署自2003年起推行自願參與的「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」，獲認證樓宇等於符合世衛發布的指引，至今約1870幢私人樓宇達到「良好級」及標準更高的「卓越級」，佔全港4.4萬幢私人樓宇約4%；根據環保署制訂的《辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃指南》，辦公室的可接受室內空氣質素的通風率為每人每秒8.5公升，商場為4.6公升。

明報記者

（疫情第三波）