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控藏毒停職警染疫 食環海關入境處現患者

【明報專訊】消息稱一名涉買K仔、被控藏毒的停職警員確診新冠肺炎，他確診前需每日到青山警署報到。而昨日食環署、入境處和海關均有職員確診或初步確診。港大、城大、浸大亦有學生或教師染疫。

海關患者需外勤 停職警每日警署報到

連同昨確診的57歲食環署女職員及43歲入境處女職員，第三波疫情確診公務員增至最少7人。該入境處女職員與前日確診的38歲入境處男職員於灣仔入境處總部同層上班，其72歲母親、75歲父親先後確診。

一名36歲男海關助理貿易管制主任昨初步確診，海關稱他除在辦公室工作，亦到訪貿易商處所執行外勤貿易視察及證書核查職務。被問政府應否讓公務員在家工作，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱視乎高層考慮，呼籲僱主安排員工在家工作。

此外，警方消息稱一名涉買K仔時被捕、被控藏毒的47歲停職警員確診，居於屯門，確診前需每日到青山警署報到。警方稱昨午獲悉該停職警員確診，他每日報到於警署短暫逗留，無與巿民接觸，警署清潔消毒後繼續開放。

大學亦有多人染疫，一名前日出現病徵的港大學生昨確診；城大一名實驗室員工和浸大一名職員昨亦證實染疫。

司法機構接獲衛生防護中心通知，一名於勞資審裁處工作的外判清潔工確診，勞資審裁處所有聆訊將延期。另有一名曾到訪屯門裁判法院的人昨確診，法院大樓已清潔和消毒。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎

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