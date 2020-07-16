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黃大仙居民跨區買外賣 情侶公園撐枱腳

【明報專訊】食肆晚巿堂食因疫情被禁，有疫情重災區居民跨區買外賣，並留在當區商場「立吞」；亦有小情侶未能到對方家拍拖，又未能在餐廳共晉晚餐，外賣飯盒於逾30℃高溫下於公園邊吃邊拍拖，汗流浹背的女朋友甜笑道：「好又一餐，唔好又一餐啦。」

覓不到「偷雞」餐廳 商場「立吞」

政府收緊防疫措施，晚上6時至翌晨5時餐廳不能提供堂食，昨天是首日實施。旺角雅蘭中心樂天皇朝外，63歲的陳先生繁忙地拿出數個外賣盒，包括一個撈麵、一碗湯、一盤蒸餃及一碗糖水，在商場內進食。他說自己孤家寡人，難以自煮，平常「十餐有八餐在外吃」。碰巧他住黃大仙，附近商場爆疫，近日不敢在該商場進食。昨天他在旺角銀行處理事務，傍晚近6時完成，之後到附近商場覓食，「以為會有啲餐廳偷雞，點知間間都無」，只好買外賣站在商場吃，「好唔自在，好尷尬！」他理解政府收緊政策，但不解為何定在6時後不准堂食，「如果真係控制到（疫情），咁都ok嘅」。他希望明天起「的起心肝」煮飯。

晚上旺角各公園漸多人逗留及進食。情侶馮先生及羅小姐在公園吃吉野家外賣。馮先生說二人每天都見面，但雙方的家都不方便上去拍拖，禁堂食後唯有在公園吃外賣，「（政策）都需要的，疫情嘛」。他說第一次和女生在街上吃飯，「我有問過她有否和男人在街吃過飯，她說和爸爸有」。

問及二人會否覺得髒？馮說：「凡事向好看，如果同女仔堂食吉野家，好大壓力嘛。外賣就吉野家最適合啦！」汗流浹背的羅小姐笑說「好又一餐，唔好又一餐啦」。

內地生劉先生及女友不清楚昨天有新措施，到餐廳被拒絕入內後決定回家。劉認為「內地及澳門已經控制到疫情，只有香港還未控制到」，故理解措施。

（疫情第三波）

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