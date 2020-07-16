高風險大廈優先派樣本瓶 醫生：多疫廈居民湧急症室求驗

每日萬宗檢測 正與私營洽購服務

張竹君昨稱，雖然已向私營市場採購服務，衛生署化驗所同事不斷加班，每日做約6000至7000宗檢測，連醫管局檢測就超過1萬宗，相關檢測能力仍有上限，將優先在風險較高地方派發樣本瓶，例如同一地方有超過兩個單位有確診個案且無關聯的地點，其他地點可能「等耐少少」，等候期間應盡量留家。

有公院急症科醫生透露，近日所屬急症室單日達85名報稱與確診個案同幢大廈或有過接觸者要求檢測病毒，遠高於4至6月間個位數字，亦是半年來最多。急症科醫學院長蕭粵中說，疫情期間急症室求診人數一度減半，近日大量市民要求檢測，求診人數已回升至正常水平，呼籲輪候者體諒，如非必要可考慮向私家醫生求醫。

醫生協會促為所有入院長者檢測

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，大部分確診長者入院時病徵只是長期病惡化，難靠病徵篩查；長者記憶力較差走漏檢測機率高，促局方為所有入院長者檢測，因長者需較多抽痰、換片等，有一個案已對醫院感染控制影響大。她說衛生署無法即時在疫廈派樣本瓶，不少居民即使無症狀亦到急症室要求化驗，促港府向衛生署增加資源，讓醫管局集中資源篩查入院者。

劉家獻表示，是否為所有入院長者檢測要視乎能力，會集中為高危入院者篩查，例如慈雲山居民，亦考慮向私營機構購買檢測服務。消息稱局方正與部分私營化驗所和私院商討購買檢測服務。

政務司長張建宗昨在立法會稱，火炭駿洋邨檢疫中心會由原定7月底延長至8月中才停用，又透露粵港澳健康碼互認安排須延遲推出。

（疫情第三波）