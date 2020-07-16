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高風險大廈優先派樣本瓶 醫生：多疫廈居民湧急症室求驗

【明報專訊】公營醫療目前每日做逾1萬宗病毒檢測，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說將優先在較高風險大廈派樣本瓶，其他有確診者的大廈需等候較長時間。有醫生稱，近日大量疫廈居民湧向急症室要求檢測，輪候時間增加。醫管局總行政經理劉家獻稱，局方不排除向私營市場購買檢測服務，消息稱正與部分私營化驗所和私院商討。

每日萬宗檢測 正與私營洽購服務

張竹君昨稱，雖然已向私營市場採購服務，衛生署化驗所同事不斷加班，每日做約6000至7000宗檢測，連醫管局檢測就超過1萬宗，相關檢測能力仍有上限，將優先在風險較高地方派發樣本瓶，例如同一地方有超過兩個單位有確診個案且無關聯的地點，其他地點可能「等耐少少」，等候期間應盡量留家。

有公院急症科醫生透露，近日所屬急症室單日達85名報稱與確診個案同幢大廈或有過接觸者要求檢測病毒，遠高於4至6月間個位數字，亦是半年來最多。急症科醫學院長蕭粵中說，疫情期間急症室求診人數一度減半，近日大量市民要求檢測，求診人數已回升至正常水平，呼籲輪候者體諒，如非必要可考慮向私家醫生求醫。

醫生協會促為所有入院長者檢測

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，大部分確診長者入院時病徵只是長期病惡化，難靠病徵篩查；長者記憶力較差走漏檢測機率高，促局方為所有入院長者檢測，因長者需較多抽痰、換片等，有一個案已對醫院感染控制影響大。她說衛生署無法即時在疫廈派樣本瓶，不少居民即使無症狀亦到急症室要求化驗，促港府向衛生署增加資源，讓醫管局集中資源篩查入院者。

劉家獻表示，是否為所有入院長者檢測要視乎能力，會集中為高危入院者篩查，例如慈雲山居民，亦考慮向私營機構購買檢測服務。消息稱局方正與部分私營化驗所和私院商討購買檢測服務。

政務司長張建宗昨在立法會稱，火炭駿洋邨檢疫中心會由原定7月底延長至8月中才停用，又透露粵港澳健康碼互認安排須延遲推出。

（疫情第三波）

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