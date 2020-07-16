3日3長者亡 張竹君籲老人勿出街 伊院爆疫病房一助理初步確診 接觸人數未明

確診慈正邨婦 曾赴教會與教友共膳

本港昨多19宗確診，累計升至1588宗確診及1宗疑似，另有37宗初步確診。14宗本地個案中一半源頭不明，包括一名慈正邨49歲家庭主婦，潛伏期曾到教會並與教會朋友共膳。

伊利沙伯醫院A6病房首名確診的92歲婦7月12日凌晨入住，同晚對病毒呈陽性。同病格窗邊病牀77歲婦前日確診，首名確診婦對面牀的64歲癌症女病人亦初步確診。院方為62名曾接觸患者的醫護檢測，暫30人呈陰性。

病房助理曾休假料無關群組 昨有上班

該病房一名病人服務助理昨對病毒呈陽性。伊院昨晚稱該職員7月10至14日沒返醫院，7月12日因上呼吸道感染徵狀到急症室，首次對病毒呈陰性，昨午上班並自願檢測，結果呈陽性。據該院初步調查，首名確診婦7月12日入院，即院內出現感染個案期間該職員正休假，相信她與院內感染群組無關，未有證據顯示她工作期間感染院內病人。

張竹君說，曾與第二名確診的77歲婦在佛教醫院同一病格的一名女病人，出院後返紅磡寶其利街的文化村專業護理安老院，獲安排住單人房隔離。文化村表示，收到佛教醫院通知後即時將負責照顧該院友的兩名員工隔離，昨收到伊院通知稱該院友初步呈陰性。

醫局擴闊入院篩查至高風險者

醫管局總行政經理劉家獻表示，會擴闊入院篩查至高風險者，包括慈雲山居民，即使入院時沒流感或新冠病毒病徵仍會安排檢測。至於會否為所有入院長者檢測，他說要視乎檢測能力，冀先集中高危群組。

有32名院友染疫的慈雲山港泰護老中心有限公司昨多一名57歲男院友初步確診。本月9日入院的90歲女院友（第1350宗）昨午在東區醫院離世，為3日內第二名離世院友。劉家獻稱她有心臟病及糖尿病，起初情况穩定，前日轉差。

7月12日確診89歲男患者（第1450宗）昨晚離世，他居於彩輝邨彩華樓，有長期病患。翻查資料，10名離世患者中8人為長者，最少5人患糖尿。劉家獻說年長及有長期病的人感染新冠肺炎後易有併發症，死亡機率較高。

自7月5日起，238宗本地個案中87人為長者，佔36.6%。張竹君提到，明白很多長者平日會外出買餸或飲茶，但希望未來一至兩周盡量留家，若要買餸可由家人或子女代勞，並呼籲家人留意長者健康，倘不適要盡早求醫。

明報記者

（疫情第三波）

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