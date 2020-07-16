港聞

港聞一

3日3長者亡 張竹君籲老人勿出街 伊院爆疫病房一助理初步確診 接觸人數未明

【明報專訊】第三波新冠病毒疫情逾36％患者為65歲或以上長者，3日內有3名長者死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君籲未來一兩周長者盡量勿外出。另外，伊利沙伯醫院A6病房繼同病格有3名女病人染疫，該病房昨多一名居於慈雲山的病人服務助理初步確診，院方初步調查相信她與院內感染群組無關，但該職員昨午曾上班，曾接觸病人及職員人數暫不明。

確診慈正邨婦 曾赴教會與教友共膳

本港昨多19宗確診，累計升至1588宗確診及1宗疑似，另有37宗初步確診。14宗本地個案中一半源頭不明，包括一名慈正邨49歲家庭主婦，潛伏期曾到教會並與教會朋友共膳。

伊利沙伯醫院A6病房首名確診的92歲婦7月12日凌晨入住，同晚對病毒呈陽性。同病格窗邊病牀77歲婦前日確診，首名確診婦對面牀的64歲癌症女病人亦初步確診。院方為62名曾接觸患者的醫護檢測，暫30人呈陰性。

病房助理曾休假料無關群組 昨有上班

該病房一名病人服務助理昨對病毒呈陽性。伊院昨晚稱該職員7月10至14日沒返醫院，7月12日因上呼吸道感染徵狀到急症室，首次對病毒呈陰性，昨午上班並自願檢測，結果呈陽性。據該院初步調查，首名確診婦7月12日入院，即院內出現感染個案期間該職員正休假，相信她與院內感染群組無關，未有證據顯示她工作期間感染院內病人。

張竹君說，曾與第二名確診的77歲婦在佛教醫院同一病格的一名女病人，出院後返紅磡寶其利街的文化村專業護理安老院，獲安排住單人房隔離。文化村表示，收到佛教醫院通知後即時將負責照顧該院友的兩名員工隔離，昨收到伊院通知稱該院友初步呈陰性。

醫局擴闊入院篩查至高風險者

醫管局總行政經理劉家獻表示，會擴闊入院篩查至高風險者，包括慈雲山居民，即使入院時沒流感或新冠病毒病徵仍會安排檢測。至於會否為所有入院長者檢測，他說要視乎檢測能力，冀先集中高危群組。

有32名院友染疫的慈雲山港泰護老中心有限公司昨多一名57歲男院友初步確診。本月9日入院的90歲女院友（第1350宗）昨午在東區醫院離世，為3日內第二名離世院友。劉家獻稱她有心臟病及糖尿病，起初情况穩定，前日轉差。

7月12日確診89歲男患者（第1450宗）昨晚離世，他居於彩輝邨彩華樓，有長期病患。翻查資料，10名離世患者中8人為長者，最少5人患糖尿。劉家獻說年長及有長期病的人感染新冠肺炎後易有併發症，死亡機率較高。

自7月5日起，238宗本地個案中87人為長者，佔36.6%。張竹君提到，明白很多長者平日會外出買餸或飲茶，但希望未來一至兩周盡量留家，若要買餸可由家人或子女代勞，並呼籲家人留意長者健康，倘不適要盡早求醫。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕安老院 長者 疫情第三波 新冠肺炎 疫情

上 / 下一篇新聞

高風險大廈優先派樣本瓶 醫生：多疫廈居民湧急症室求驗
高風險大廈優先派樣本瓶 醫生：多疫廈居民湧急症室求驗
黃大仙居民跨區買外賣 情侶公園撐枱腳
黃大仙居民跨區買外賣 情侶公園撐枱腳
控藏毒停職警染疫 食環海關入境處現患者
控藏毒停職警染疫 食環海關入境處現患者
港大研究：室內通風差 病毒傳9.5米 通風量低於每人每秒3公升 1.5米防疫距離失效
港大研究：室內通風差 病毒傳9.5米 通風量低於每人每秒3公升 1.5米防疫距離失效
夜禁堂食無處容身 麥難民流落街頭
夜禁堂食無處容身 麥難民流落街頭
專家：聞到他人氣味即通風差
專家：聞到他人氣味即通風差
口罩令首日 九巴現5宗違規
口罩令首日 九巴現5宗違規
威院醫生收病人名表 上司：批准收禮機會近乎零
威院醫生收病人名表 上司：批准收禮機會近乎零
「個人決定」 莫乃光不爭連任 稱發現更有能力年輕人 「非和某大佬傾好」
「個人決定」 莫乃光不爭連任 稱發現更有能力年輕人 「非和某大佬傾好」
寄語新議員：倘政府願溝通 勿放棄施壓
寄語新議員：倘政府願溝通 勿放棄施壓
梁振英拒研訊 UGL調查結束
梁振英拒研訊 UGL調查結束
46罐頭魚全驗出金屬物 九成沙甸六成吞拿含鎘
46罐頭魚全驗出金屬物 九成沙甸六成吞拿含鎘
半年172外賣平台投訴 升逾4倍
半年172外賣平台投訴 升逾4倍
除菌掛卡稱殺菌99.9% 實測八成半
除菌掛卡稱殺菌99.9% 實測八成半
7‧1時代廣場向速龍擲柱 夫婦涉企圖傷人被捕
7‧1時代廣場向速龍擲柱 夫婦涉企圖傷人被捕
橫洲收地程序展開 部分村民續留守
橫洲收地程序展開 部分村民續留守
租置屋邨貨尾 倡設租戶額外折扣
租置屋邨貨尾 倡設租戶額外折扣
外判工遭管道壓斃 弟批承辦商無聯絡
外判工遭管道壓斃 弟批承辦商無聯絡
庭上哭訴受女友游說 施虐案事主認服偉哥：唔想再被打
庭上哭訴受女友游說 施虐案事主認服偉哥：唔想再被打
林朗彥脫襲擊罪 官：保安證供片段「好大分別」
林朗彥脫襲擊罪 官：保安證供片段「好大分別」
文宣貼便衣警背 經紀襲警囚3周
文宣貼便衣警背 經紀襲警囚3周
前醫科生認管汽油彈原料 官明言刑期不短
前醫科生認管汽油彈原料 官明言刑期不短
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】議員總結今屆議會 建制：好亂 泛民：醜陋
【Emily】議員總結今屆議會 建制：好亂 泛民：醜陋
【Emily】關注港人精神健康 仁龍：呢代年輕人被時代選中
【Emily】關注港人精神健康 仁龍：呢代年輕人被時代選中
【Emily】醫學會選舉大勝 蔡堅話團隊爭在冇女士
【Emily】醫學會選舉大勝 蔡堅話團隊爭在冇女士
【Emily】民記選舉宣傳 慧琼短訊黨友反攬炒
【Emily】民記選舉宣傳 慧琼短訊黨友反攬炒