六旬漢控襲警 警認淋水洗血漬

被告為報稱家庭司機的施振英 （60歲），否認於1月19日在中環遮打道及會所街交界襲擊正執行職務的警員A。現為機場特警的受襲警員A憶述，當日以俗稱「速龍」的特別戰術小隊隊員身分執勤，下午4時許抵達案發現場驅散人群，看到被告站在馬路中心，遂與同為「速龍」的警員李煒杰上前勸喻，其間李伸左手示意被告返回行人路，但被告撥開李的手。

曾指看到被告流血 後改稱無留意

A稱警告被告「唔好襲警」後，被告反用雙手以「5級力」推他心口一下，令他後退一小步，被告再以同樣力度的上勾拳打他的下巴，致他兩邊下顎撞到佩戴中的防毒面具而感痛楚。

A曾稱將被告制服在地後，打算為他反身上手銬時，看到被告頭部左後方有血；惟在盤問時，辯方向A展示被告被制服期間的相片，並詢問A是否得悉被告頭部有傷，A改稱無留意，其後稱「見到有啲紅色嘢囉，唔知係咪血」。

同為機場特警的李煒杰於辯方盤問下承認被告被制服後，有警員用水將被告淋至全身濕透，但強調是應被告要求清洗血漬。案件明天續。

【案件編號：ESCC180/20】

（反修例風暴）