專欄：網絡小習慣與現實大問題 ／文：章濤

身邊一個朋友為其內地業務的企業法人，於某政府機關手續要實名認證，本來只需到當地一趟，惟疫情下難以親身到訪，故要下載相應的認證應用程式來完成。聽來輕而易舉，卻令他苦不堪言。

首先，該應用程式有下載地區限制，朋友更改其蘋果電話的地區設定，但仍不果；及後找來一部Android電話，在內地「安卓市場」下載，卻因保安設定，下載前再被「存在保安漏洞」、「須承擔相關風險」等信息嚇一驚，怎料硬着頭皮下載後，第一步已觸礁。

原來該程式要填上身分證號碼，但因內地身分證號碼的格式與香港的身分證、回鄉證都不同，多番嘗試仍不成功；朋友進退兩難，而萬一這事不能在7月內完成，他就會被列入該政府機關的黑名單，往後營商、融資、出行都大受影響。

這事看似只是網絡工具應用的不方便，但它在融合這事上大有啟示。

香港長久以來都是華洋雜處，借助這中間位置的優勢來發展，故香港人既能說普通話，又講得一口流利英文；用WhatsApp也用微信，左右逢源。港區國安法令不少人慨嘆香港特殊位置不保：既留不住外國人才和資金，又無法真正與中國融合。

要香港人將用Google、facebook為主的習慣改變並非不可能，但內地供應商亦要兼容並濟；在商業角度出發，特別為香港市場制訂一套做法固然不符經濟原則，但若不行此步，要令香港這仍「具有一定影響力」的城市全面融入中國，則有相當難度。互聯網用戶習慣的小差異隨時變成大問題；這小習慣，影響遠比大家想像中來得更多、更大。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]