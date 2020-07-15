初創伙業界推裝修指引 免拗數 列標準報價單 助非專業人士驗樓

指引由三大部分組成，第一部分為裝修須知，當中涵蓋15個主要裝修工序中，客人和承辦商的協作流程，以及有可能引致額外工程費的特殊項目；第二部分是自助驗收指引，列出可供逐項檢查的清單，涵蓋15個主要工序共115個檢查項目，方便非專業驗樓人士自行評核工程質素；第三部分為標準報價單，包含分項價錢、付款安排、保養期等細節。

「好師傅」創辦人：減少師傅坐地起價

仲裁公會：免客人有期望落差

好師傅聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢表示，制定指引是希望解決裝修糾紛，減少客人和承辦商的爭議：「我們希望減少裝修師傅坐地起價、渾水摸魚，逼一些立心不良的師傅與時並進。」香港仲裁公會主席黃添偉稱，裝修糾紛不一定是師傅問題，部分是客人期望與完成的工程質素有落差，而制定指引可較中立保障客人和承辦商，亦可減少客人對工程質素過大的期望。

平台年初試行 逾七成師傅支持

唐耀賢表示，指引今年初開始在「好師傅」平台試行，其間平台錄得投訴數字有減少。他說其平台的裝修師傅起初不太歡迎指引，因不喜歡「被人綁手綁腳」，但後來發現指引可減少他們與客戶爭拗，至今大約七成以上師傅支持使用。現時使用「好師傅」平台尋找生意的裝修承辦商須答允跟隨指引，若不承諾跟從，平台不會協助他們配對客戶。

唐耀賢指出，他們會定期檢討指引，並嘗試聯合業界一起推廣。有份制定指引的香港樓宇檢驗學會會長劉兆健亦表示，希望將來推出更多指引細則，例如施工和物料指引，期望為客方和承辦方提供公平準則。

明報記者