涉摑被捕者 警長：只用手撥低事主手

被告黃明偉（47歲），被控於2017年4月11日在紅磡土瓜灣道近落山道交界的警車AM7411內襲擊李文瀚。父親為退休警員、擔任保險代理的事主李文瀚昨接受辯方盤問時，遭質疑他被截查時不配合警員指示、用煙包擲向警員及用粗言指罵警員，事主稱不同意。

作供警稱因尋子彈 不肯定被告有否摑

案發時截查李的警員黃潔斌供稱，李被截查時極不合作，認為李有敵意，故要求增援。其他警員到場並完成搜查後，李刻意大力踩其腳背，因此以襲警罪拘捕李。

黃續稱，李被捕時極力掙扎，令他遺失4粒手槍後備子彈。當成功把李押上警車後，他用手銬將李雙手上鎖後，專注尋子彈，故不肯定被告有否摑李。

被告昨被裁定表證成立，他自辯時稱，他隸屬紅磡警署軍裝巡邏小隊，案發時與同事到場支援，他見到李的態度不合作，加上有同袍遺失裝備而令他情緒波動，曾以粗言穢語指摘李，但否認曾掌摑李。

被告又說，當時李雙手被鎖在前方，見李雙手升起及有起身動作，擔心李會逃走或襲警，故連續3次用右手撥低其左手，直至他坐下及放低手。案件押後至7月31日再訊。

【案件編號：KCCC2771/19】