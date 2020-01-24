CCTV網友助擒偷貓賊 婦與13歲女兒被捕

扮逗貓 荃灣夾公仔店下手

上周六下午5時許，一名婦人、一名女童及一名男童帶同一輛手拉買餸車，到荃灣花園一間24小時營業的夾公仔店「iGet」內，其中女童走近正於店內走廊的貓，不斷輕拍其背部，疑似逗玩牠，及後打開買餸車試圖把貓推入車內。當時婦人及男童把風，其間有客人經過走廊，女童隨即推開買餸車，男童配合拾起買餸車，到其他客人離開後，他們再把買餸車放近花貓，女童及男童合力把牠推入車內帶走，過程不足5分鐘，被閉路電視拍下。

店主葉小姐說，10個月前領養當時一個月大的GetGet，時間雖短但已建立深厚感情，對牠失蹤感痛心。她稱最初以為貓於店外走失，與店員四出尋找無果，再連夜翻看閉路電視片段，至前晚發現GetGet被擄經過，立即報警，並截圖放上社交平台緝兇。

店主形容處心積慮偷貓

葉小姐表示，GetGet深得客人喜愛，但牠怕陌生人，「見到人就會匿番入去（店內）」；而其店24小時有職員當值，事發時有店員及熟客在店內，但偷貓疑犯當時帶同男童逗玩GetGet，令眾人不以為意，形容有關人等處心積慮偷貓。

至昨晨9時許，有街坊從截圖認出偷貓疑犯及報料，葉小姐隨即聯絡警方到大窩口葵賢苑葵謙閣調查，警方到管理處翻查閉路電視片段，確定涉案人居住上址，搜查14樓一單位，發現貓被放置於單位一個貓籠內，遂以涉嫌盜竊當場拘捕39歲姓紀女子及其13歲姓吳女兒，案件交由荃灣警區刑事調查隊第三隊跟進，並已安排葉領回貓。警方未有交代男童有否被捕。葉小姐男友稱暫未有計劃將貓帶回家，但會在店加裝貓屋，待店舖有職員時才把「GetGet」放出來，以免牠再被偷走。