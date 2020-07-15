姐弟戀女涉多招虐男 疑不滿房事 風筒吹私處滾水淋腿

極速約會覓初戀

男事主落淚：嗰陣好愛佢

現年39歲的被告麥凱晴（又名麥嘉雯）否認1項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖傷人罪，即2018年5至8月多次在跑馬地一大廈襲擊男子X（現32歲）。X昨隔着屏風出庭作供，透露自己大學計算機科學系一級榮譽畢業，前年4月參加「極速約會」（speed dating）認識被告，當時被告自稱任永明金融保險經紀，他曾向被告購入年供5萬元保險。

X供稱，他與被告初見不久便交往，並遷至被告跑馬地寓所同居，曾討論結婚，兩人直至行房前仍相處正常。惟X表示，被告不滿他「好快完事」，開始施襲，如咬他上半身及撼其頭往牆壁，X說「啲（疤）痕𠵱家仲喺度」。

不滿男友想買樓 常爭執

X憶述，他認識被告前已打算置業，及向姑姐借款230萬付首期。X指被告認為「（X的）所有財產同自己都係屬於佢嘅」，兩人常因置業爭執。至前年8月15日，X與被告試婚紗及會見雙方家長後，被告用鐵櫈打他頭部；X稱「非常之痛」，又說「我已經喊晒口，同佢講唔應該係咁」，但他沒有還手或阻止被告施襲。

剪刀插胸口 翌日辣椒油抹傷口

同月25日，X稱他「如常」替被告吹頭，被告突然一手捉住X的陰莖，並以風筒吹，令其陰莖留疤需塗藥膏。3天之後的晚上，X指被告用滾水淋他大腿，以剪刀插他胸口，更「搣走」其陰莖傷口上的痂，被告更在翌日起牀後以辣椒油搽抹X胸口的傷口。

控方多次問X為何允許被告多次施襲。X哽咽說被告是他首個女友，「因為我嗰陣好愛佢，同埋相信佢嘅承諾」，又說「（被告）要求我做簡單、唔過分嘅嘢，我都會做」，如他會遵從X在她家中裸體，又曾給被告50萬元讓她保管，款項至今未取回。

據控方開案陳辭，被告強迫X對着鏡頭自摑及說身體傷勢由自己造成。事件終因X的姑姐見他頭部有傷揭發並報警，X驗傷下發現胸口多處割傷，私處及大腿二級燒傷。審訊今續。

【案件編號：DCCC1193/18】