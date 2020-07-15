上任4年火頭處處 何君堯：惹火的，是時勢

在訪問中被問到有關他的爭議事件（見表），何君堯多次批評指摘他的民主派「雙重標準」、報道片面。舉例談到內會選主席風波，他站在主席台前作狀打拳，他說泛民當時在衝擊，自己想起「麻鷹捉雞仔」，他扮演「母雞」保護保安，形容當時議會陣線朱凱廸在「扮馬騮周圍爬」、人民力量陳志全亦脫了鞋，「（主持內會）郭榮鏗拖延會議好耐都不介意」，激動地連問三句他們「不爭議嗎？」不解為何大家都忘記了前因，而他只是「調平」對方的行動。

對於言行是否失控？何反駁，「我怎會失控？我是律師會（前）會長！」

稱建制派現有至少「8個何君堯」

何君堯去年訪問中說希望建制派有更多何君堯，他今日至少點名8個「何君堯」，包括工聯會郭偉強、陸頌雄，民建聯鄭泳舜、周浩鼎，陳凱欣等。他說，「正正是何君堯建立到戰鬥作風」，更多年輕建制派議員敢於辯駁，不至令泛民壟斷大氣電波。

指建制不夠團結 有事即割席

他指出建制派的不足，批評有事發生時立即「割席」、不夠團結，「這方面應該向『攬炒派』學習」；又謂建制派「不敢『攬佢』」，「亦攬唔到佢咁多」。他認為建制派出事應先搶救、修復，稱自己在「浩鼎門」事件，第一件事就係「攬周浩鼎」。

4年任期過去，需否向任何人致歉或言謝？他說要向父母道歉，因為他個人的事，有人騷擾已故的父母（墳墓）。他要「感謝」民主黨林卓廷等泛民，「多謝他們支持攬炒，與暴力不割席，讓我有機會批評他們」。

何君堯炮轟民主派多，被問到警方、政府有否需要改善，他稱整個政府團隊不時被批評是「庸官」，承認警察執法過程中有些事或拿揑得不準確，或用了不適合的手法，「警察裏面樹大有枯枝」，但制度中盡量將出錯的可能性減低，而不是確保完全無錯，又說示威事件中有上千暴力事件。

臨近元朗7．21事件一周年，當日被拍到與「白衣人」握手，讚對方是英雄，引來質疑他與襲擊事件有關。何自言「清白過清白」，被問到此事對他的正、負面影響，他稱無任何正面影響。被問到有何需改善，他認為自己受攻擊也是因為「敢言」，稱進步的地方是「愈鬥愈聰明」。他承認，7．21在元朗讚某些人是英雄，「深入了某些人的人心」，令社會上「對他有些眼光」，但他去年區選得票比上屆多了30%。

明報記者 何宛兒

（議會總結系列之三）