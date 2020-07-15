陳恒鑌：選舉不利疫情防控 特首有權押後

條例指明不得押後多於14天

不過，根據《立法會條例》第44條，如特首認為選舉相當可能受騷亂、危害公眾健康等事故妨礙，可指示選舉押後；惟不得押後多於14天。政制及內地事務局回覆表示，考慮到疫情預計在短期內不會消退，會從現在至選舉舉行期間，不斷評估疫情對立法會換屆選舉的影響，並及早制訂各種預案。

陳恒鑌回應記者提問，稱立法會選舉使人群接觸，選舉活動可成病毒傳播途徑之一，又說政府要投放人手處理選舉，「現在政府應該上下一心，全力去抗疫，希望政府考慮，目前抗疫的情况是否適合選舉」。他引述《立法會條例》，稱特首可因疫情、騷亂等原因押後選舉，當局應適時評估疫情，如選舉終須押後，宜盡早宣布。

立法會議員何君堯周日在facebook表示疫情嚴峻，政府應押後立法會選舉至明年3月，甚至9月，「日本也將奧運押後一年，香港為何不可？」

港大法律學院首席講師張達明稱，若有緊急事故，立法會可三讀通過法案，延長選舉時間，但他稱在《港區國安法》下，中央有很大權力，舉例會否將立法會選舉提升至國家安全層面，其後由維護國家安全委員會作決定，而不受司法覆核，形容這些行動的空間有所增加。