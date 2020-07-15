民建聯12隊選立會 主題「反攬炒」 超區與工聯合組名單 首出選社福界

民建聯現時在立法會有13席，該黨將在港島、九龍西和九龍東都派出一張名單，分別為爭取連任的張國鈞名單、鄭泳舜名單，以及接現任議員柯創盛棒、黃大仙區議會前副主席黎榮浩名單。新界東和新界西則分別派出兩張名單（見表）。

籲新東新西選民按小區分區投票

民建聯在昨日記者會呼籲選民，在新東和新西按小區分區投票，新西的陳恒鑌呼籲荃灣、葵青和離島支持者投他；元朗、屯門和東涌支持者投予另一參選人周浩鼎。新東的陳克勤則呼籲大埔、北區選民支持他；沙田、西貢和將軍澳選民支持葛珮帆。

李慧琼表示，攬炒香港的人想攬炒議會，奪取議會控制權，否決預算案以及政府法案，逼中央出手「激起他們所謂的血腥鎮壓」，引西方對香港、中國制裁，達至「攬炒」。她說這次選舉關係香港前途，呼籲選民投票「救自己、救香港」。

上屆民建聯在超區分兩隊出戰，今屆改策略以一隊名單出選。被問到是否整個建制派只出一隊，她稱該名單是最理想組合，得到不同建制力量支持，包括工聯會和新民黨。

譚榮勳戰社福：不希望泛民癱瘓議會

今屆區議會由民主派主導，由區議員選出的「區議會（一）」界別議席，建制勝算極微，但民建聯仍派出深水埗區議員劉佩玉出戰。劉表示參選是希望更多市民知道區議會的亂象，團結建制派區議員抗衡「歪風邪氣」。首次代表民建聯出戰立法會的譚榮勳表示，明白社福界競爭極激烈，不希望民主派癱瘓議會，影響弱勢社群福祉。

全國政協委員、香港中華出入口商會副會長黃英豪加入民建聯出戰進出口界。何俊賢在漁農界爭取連任。

另外，工聯會鄧家彪料會轉戰九東，他曾掛民建聯、工聯會「雙牌頭」出戰新東補選。李慧琼昨稱鄧仍是該黨成員，但因策略需要，他只會掛工聯會牌頭出選九東。